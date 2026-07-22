/फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल हॉस्टल में छात्रों की पिटाई का आरोप, वार्डन पर डंडे-पाइप से मारने का दावा

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अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: राजधानी दिल्ली में छात्रों से जुड़े विवाद के बीच अब फर्रुखाबाद से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले के सीपी इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में वार्डन पर छात्रों की पाइप और डंडे से पिटाई करने का आरोप लगा है. घटना के बाद देर रात बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. स्कूल प्रबंधन और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
मामला थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के कायमगंज बाईपास रोड स्थित सीपी इंटरनेशनल स्कूल का है. आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाले कई छात्रों की वार्डन ने पाइप और डंडे से पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलते ही अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और देर रात स्कूल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों ने बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार का आरोप लगाते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
अभिभावक आनंद कुमार का कहना है कि उनका भतीजा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है. सूचना मिलने पर जब वह स्कूल पहुंचे तो वार्डन बच्चों को डरा-धमकाता मिला. उनका आरोप है कि बच्चों को हॉस्टल में रोककर रखा गया था. बाद में घायल छात्रों को बस से निजी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया.
फतेहगढ़ निवासी व्यापारी सुमित कटियार ने बताया कि उनके दो बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं. बच्चों ने उन्हें बताया कि कई छात्रों के साथ मारपीट की गई. अस्पताल से लौटे कुछ छात्र लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए, जिससे अभिभावकों का आक्रोश और बढ़ गया. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
वहीं, स्कूल प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा कि छात्र आपस में झगड़ रहे थे. वार्डन उन्हें छुड़ाने पहुंचे, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने भी बच्चों के साथ मारपीट कर दी. प्रबंधन का दावा है कि किसी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई है और एहतियातन आठ छात्रों को अस्पताल भेजकर उपचार कराया गया.
घटना के बाद स्कूल परिसर में देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद में उन्हें हॉस्टल भेजा, अगर वहीं उनकी सुरक्षा पर सवाल उठने लगें तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.