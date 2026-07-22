/फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल हॉस्टल में छात्रों की पिटाई का आरोप, वार्डन पर डंडे-पाइप से मारने का दावा

घटना के बाद स्कूल परिसर में देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा और बेहतर भविष्य की उम्मीद में उन्हें हॉस्टल भेजा, अगर वहीं उनकी सुरक्षा पर सवाल उठने लगें तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.