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फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल हॉस्टल में छात्रों की पिटाई का आरोप, वार्डन पर डंडे-पाइप से मारने का दावा

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल के हॉस्टल में वार्डन पर छात्रों की पाइप और डंडे से पिटाई करने का आरोप लगा है. घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्र आपस में झगड़ रहे थे और वार्डन ने बीच-बचाव के दौरान मारपीट की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 22, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:36 PM IST
फर्रुखाबाद के सीपी इंटरनेशनल स्कूल हॉस्टल में छात्रों की पिटाई का आरोप, वार्डन पर डंडे-पाइप से मारने का दावा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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