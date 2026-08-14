'प्रिंसिपल नाली का कीड़ा कहते हैं', कन्नौज में घटिया खाने के विरोध में 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया बंद! प्रशासन में मचा हड़कंप

'प्रिंसिपल कहते हैं नाली का कीड़ा'

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि मेस में काफी समय से खराब खाना दिया जा रहा है और शिकायत करने पर उनकी सुनवाई नहीं होती.छात्रों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे, तो उन्हें सांत्वना देने के बजाय अनुचित भाषा का प्रयोग करते हुए "नाली का कीड़ा" कहा गया. शुरुआत में स्कूल के शिक्षकों ने मामले को दबाने और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र मौके पर जिलाधिकारी (DM) को बुलाने की मांग पर अड़ गए.