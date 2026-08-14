'प्रिंसिपल नाली का कीड़ा कहते हैं', कन्नौज में घटिया खाने के विरोध में 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया बंद! प्रशासन में मचा हड़कंप

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कन्नौज: कन्नौज जिले स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में गुरुवार शाम उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब 10वीं से 12वीं कक्षा के करीब 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल के कमरों में बंद कर लिया.छात्रों ने मेस में घटिया गुणवत्ता का भोजन मिलने और स्कूल प्रशासन द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाते हुए भोजन करने से साफ इनकार कर दिया. छात्रों के विरोध के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर डीएम विद्यालय पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर भूख हड़ताल समाप्त कराया.
'प्रिंसिपल कहते हैं नाली का कीड़ा'
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि मेस में काफी समय से खराब खाना दिया जा रहा है और शिकायत करने पर उनकी सुनवाई नहीं होती.छात्रों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे, तो उन्हें सांत्वना देने के बजाय अनुचित भाषा का प्रयोग करते हुए "नाली का कीड़ा" कहा गया. शुरुआत में स्कूल के शिक्षकों ने मामले को दबाने और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र मौके पर जिलाधिकारी (DM) को बुलाने की मांग पर अड़ गए.
छात्रों का कहना है, मेस के भोजन को लेकर पहले भी प्रिंसिपल और सर से शिकायत की गई थी. लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. इसी वजह से आक्रोश बढ़ता गया. उन्होंने सामूहिक रूप से भोजन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है.
‘हमारा भी फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ऊंचा है’
छात्रों का कहना है कि एक पीयूष यादव सर हैं. वो कहते हैं हम भी राजा, तुम भी राजा, दम है तो बाहर आ जाओ'। मतलब कि बाहर की धमकी देते हैं सभी टीचर कि बाहर मिल लो, देख लेंगे तुम्हें. गुंडई दिखाते हैं. हमारा भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ऊंचा है, हम भी फिर नई जनरेशन के हैं.
छात्रों की समस्या को गंभीरता से लिया गया-डीएम
कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की कुछ समस्याएं सामने आई थीं. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
4 घंटे बाद पहुंचे प्रशासनिक अफसर, दिया आश्वासन
हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी दल-बल के साथ विद्यालय पहुंचे. अधिकारियों ने हॉस्टल के अंदर जाकर छात्रों से सीधे बातचीत की और लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद छात्रों को शांत कराया. अधिकारियों ने मेस और कैंटीन का दौरा कर भोजन की गुणवत्ता जांची. जांच के दौरान फिलहाल खाना ठीक पाया गया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में मेस की अचानक (Random Check) जांच की जाएगी.
सुविधाओं का जायजा
सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि छात्रों की हर समस्या का समाधान होगा. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पिछली समस्याओं को दूर करने के लिए परिसर में 25 kW का जनरेटर पहले ही स्थापित किया जा चुका है.
नियमित काउंसलिंग का प्लान
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अब अधिकारियों द्वारा स्कूल में नियमित दौरा किया जाएगा और छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किए जाएंगे.
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