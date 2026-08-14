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'प्रिंसिपल नाली का कीड़ा कहते हैं', कन्नौज में घटिया खाने के विरोध में 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया बंद! प्रशासन में मचा हड़कंप

Kannauj News: कन्नौज में गुरुवार शाम 4 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं तक के 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया। उन्होंने मेस में घटिया खाना मिलने का आरोप लगाते हुए खाने से भी मना कर दिया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 14, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:55 AM IST
'प्रिंसिपल नाली का कीड़ा कहते हैं', कन्नौज में घटिया खाने के विरोध में 100 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया बंद! प्रशासन में मचा हड़कंप
Image Credit: Kannauj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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