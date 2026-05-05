2 का पहाड़ा न सुनाने पर शिक्षिका ने बच्ची की बेरहमी से पिटाई, न्याय के लिए पिता पहुंचे डीएम ऑफिस

मैनपुरी न्यूज/अतुल कुमार: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक बेहद ही दुखद और गंभीर मामला सामने आया है. यहां के एक प्राथमिक विद्यालय में महज 2 का पहाड़ा न सुना पाने पर एक मासूम बच्ची को उसकी शिक्षिका ने इस कदर बेरहमी से पीटा कि बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद से पीड़ित बच्ची डरी और सहमी हुई है. इस अमानवीय कृत्य के बाद पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है.

जानें क्या है मामला ?

यह पूरी घटना मैनपुरी जिले के विकासखंड जागीर के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक पाठशाला भांवत की है. मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल में तैनात अध्यापिका वंदना ने एक मासूम छात्रा से 2 का पहाड़ा सुनाने को कहा था. बच्ची घबराहट या किसी अन्य वजह से शिक्षिका को पहाड़ा नहीं सुना सकी. इस मामूली सी बात पर अध्यापिका वंदना अपना आपा खो बैठीं और उन्होंने मासूम बच्ची पर बेरहमी से डंडे या थप्पड़ों की बरसात कर दी.

बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें

शिक्षिका की इस बर्बर पिटाई के कारण मासूम बच्ची के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान उभर आए हैं. घर पहुंचने पर जब बच्ची ने रोते हुए परिजनों को अपने शरीर के घाव दिखाए, तो उनके होश उड़ गए. अध्यापिका की इस हैवानियत के बाद से बच्ची इतनी डरी हुई है कि वह दोबारा स्कूल जाने के नाम से भी कांप रही है. परिजनों का आरोप है कि बच्चों को प्यार से समझाने के बजाय इस तरह से पीटना पूरी तरह से गैरकानूनी और क्रूरता है.

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न्याय के लिए पिता पहुंचे डीएम ऑफिस

घटना से आक्रोशित और दुखी पिता अपनी घायल मासूम बेटी को लेकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. उन्होंने जिलाधिकारी को बच्ची के शरीर पर मौजूद चोट के निशान दिखाए और शिकायती पत्र सौंपकर आरोपी अध्यापिका वंदना के खिलाफ तत्काल सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की. पिता का कहना है कि अगर ऐसे हिंसक शिक्षकों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो सरकारी स्कूलों में बच्चे कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे.

डीएम के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लिया. उन्होंने पीड़ित पक्ष को पूरी निष्पक्षता के साथ न्याय का भरोसा दिलाया और संबंधित अधिकारियों को मामले की तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. डीएम के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. विभाग की एक टीम भांवत प्राथमिक पाठशाला में घटना की जांच पड़ताल और गवाहों के बयान दर्ज करने में जुट गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आते ही आरोपी शिक्षिका के खिलाफ निलंबन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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