 कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर तनातनी से आक्रोश, मुकदमे के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2929466
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर तनातनी से आक्रोश, मुकदमे के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस

I Love Muhammad controversy: कानपुर में जश्न-ए-चिरागा के मौके पर आई लव मोहम्मद लिखने का मामना बढ़ता जा रहा है. इसके विरोध में शारदा नगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में जुलूस निकाला.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news
kanpur news

कानपुर/प्रवीन पांडे:  कानपुर में आइ लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है.  शुक्रवार को भी शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए जुलूस निकाल प्रदर्शन किया गया. आई लव मोहम्मद का बैनर हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया.  लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है. पुलिस का दावा है कि आइ लव मोहम्मद के स्लोगन से मुकदमे का कोई लेनादेना नहीं है. 

साइन बोर्ड लगाने के लेकर दो समुदाय आमने सामने
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग की है. जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने जमकर मोहम्मदी के नारे लगाए. बीते दिनों रावतपुर के सैयद नगर में बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का नारा बोर्ड लगाया गया था. बारा वफात के एक दिन पहले आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए थे. 

पुलिस ने साइन बोर्ड हटवा के मामले को कराया था शांत
वहीं बारावफात, 5 सितम्बर को जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय पर आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्ट को फाड़ दिया था जिसके बाद हंगामा हो गया था.  पुलिस ने माहौल बिगड़ने को लेकर 26 लोगों पर  एफआईआर दर्ज की थी और नाराज मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो और शूटर गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग का रोहित गोदारा पर पलटवार

TAGS

I Love Muhammad controversyKanpur

Trending news

Allahabad High Court
इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण फैसला,FIR,साइनबोर्ड से जाति संबंधी संदर्भ हटाने के निर्देश
Varanasi Rain Alert
काशी में मिलाजुला रहेगा मौसम, कभी बारिश की बौछारें तो कभी उमस भरी गर्मी, पढ़ें अपडेट
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में फिर बदलने वाला है मौसम, देहरादून-टिहरी में भारी बारिश का येलो अलर्ट
Uttarakhand rains
पहाड़ों पर अभी न जाएं तो अच्‍छा! उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी पड़ेंगे
Lucknow news
यूपी के 121 राजनीतिक दलों पर गिरी गाज, पंचायत चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
Noida Weather
नोएडा से मानसून ने ली विदाई? तेज धूप और उमस झेलने के लिए रहें तैयार!
Barabanki News
वीडियो पर म‍िल‍ियन व्‍यूज...डिलीट कराने पहुंची पुलिस, दारोगा को चाकू से डराया
ghazipur news
पार्टी करनी है पैसे दो...बेटे के इनकार करने पर मनबढ़ों की गुंडई से गई मां की जान
Hardoi News
पेन देता है या नहीं... नारियल पानी बेच रहे लड़के पर बांके से हमला, किया खूनमखान
aayodhya ram mandir
राम मंदिर में बड़े उत्सव की तैयारी, 190 फीट का ध्वजारोहण, पहुंचेंगे 3 हजार मेहमान
;