कानपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर तनातनी से आक्रोश, मुकदमे के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस

कानपुर/प्रवीन पांडे: कानपुर में आइ लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को भी शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए जुलूस निकाल प्रदर्शन किया गया. आई लव मोहम्मद का बैनर हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया. लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है. पुलिस का दावा है कि आइ लव मोहम्मद के स्लोगन से मुकदमे का कोई लेनादेना नहीं है.

साइन बोर्ड लगाने के लेकर दो समुदाय आमने सामने

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग की है. जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने जमकर मोहम्मदी के नारे लगाए. बीते दिनों रावतपुर के सैयद नगर में बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का नारा बोर्ड लगाया गया था. बारा वफात के एक दिन पहले आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए थे.

पुलिस ने साइन बोर्ड हटवा के मामले को कराया था शांत

वहीं बारावफात, 5 सितम्बर को जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय पर आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक पोस्ट को फाड़ दिया था जिसके बाद हंगामा हो गया था. पुलिस ने माहौल बिगड़ने को लेकर 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी और नाराज मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था.

