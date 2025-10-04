Advertisement
Kanpur News : कानपुर में बड़ी चोरी का खुलासा, लेदर कारोबारी के घर से 20 लाख की चोरी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार

 Kanpur News:  कानपुर में लेदर कारोबारी के घर से 20 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक बालिग और दो नाबालिग समेत तीन चोर गिरफ्तार हुए. पुलिस ने 15 लाख का माल बरामद किया.

Oct 04, 2025, 04:11 PM IST
Kanpur/Praveen Pandey: कानपुर कोहना थाना क्षेत्र के तिलक नगर में हुई 20 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने सोने-चांदी के जेवरात, डायमंड और नकदी समेत करीब 15 लाख रुपये का सामान बरामद किया है. इनमें एक बालिग आरोपी और दो नाबालिग शामिल हैं.

शराब के नशे में दिया चोरी को अंजाम
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि 21 सितंबर की रात वे शराब के नशे में धुत होकर तिलक नगर इलाके से गुजर रहे थे. प्यास लगने पर जब वे एक मकान के बाहर लगे नल से पानी पीने पहुंचे, तो देखा कि घर बंद है और ताला लटका है. इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने घर की खिड़की के रास्ते भीतर घुसकर चोरी को अंजाम दिया. तीनों ने घर में रखी अलमारी तोड़कर नकदी, हीरे, सोने-चांदी के जेवरात समेत करीब 20 लाख रुपये का सामान चुरा लिया.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात
घर मालिक सैय्यद आसिफ, जो कि लेदर कारोबारी हैं, उस दिन अपनी बेटी को IELTS परीक्षा दिलाने के लिए लखनऊ गए थे. 22 सितंबर को जब परिवार घर लौटा तो देखा कि घर में चोरी हो चुकी है. उन्होंने तुरंत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें तीनों चोर घर में घुसते और बाहर निकलते साफ नजर आ रहे थे. इस फुटेज के आधार पर आसिफ ने कोहना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

पुलिस की तत्परता से खुला राज
डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास पटेल उर्फ कल्लू, निवासी खलासी लाइन ग्वालटोली, और दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से दो डायमंड ईयररिंग्स, दो सोने के नेकलेस, कान के टॉप्स और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं. बरामद माल की कीमत लगभग 15 लाख रुपये आंकी गई है.

शातिरों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उन्होंने अन्य इलाकों में भी इसी तरह की वारदातें की हैं. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी विकास पटेल पूर्व में भी चोरी और लूट के मामलों में जेल जा चुका है.पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में राहत का माहौल है.

