पास से गुजरा और डॉक्टर का आईफोन कर दिया पार, हैरान कर देगा कानपुर में मरीज बनकर आए चोर का कांड

कानपुर/प्रवीण पांडे: चोरी-पॉकेटमारी के मामले लगभग रोजाना ही किसी न किसी जगह से सामने आते रहते हैं. लेकिन यूपी के कानपुर जिले से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक चोर मरीज बनकर अस्पताल में इंट्री करता है और पलक झपकते ही डॉक्टर की जेब में रखा मोबाइल पार कर देता है. सीसीटीवी में चोर की करतूत कैद हो हुई है.
दरअसल पूरा मामला कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल का है. यहां इमरजेंसी में हैरान करने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई. जहां एक मरीज विकलांग बनकर आया और जूनियर डॉक्टर को दिखाने को दिखाने का बहाना करने लगा और जैसे ही उसने देखा कि जूनियर डॉक्टर दूसरी सीनियर डॉक्टर से बात कर रही है. इतनी देर में उसने जूनियर डॉक्टर की एप्रेन की पॉकेट से एप्पल मोबाइल निकाला और वहां से नौ दो ग्यारह हो गया.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मोबाइल को चोरी करने वाला युवक ईएनटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर को दिखाने आया था. मगर उसको यह नहीं पता था कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो रही है.डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी और स्वरूप नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम जांच में जुट गई पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से एक घंटे में ही मोबाइल को चुराने वाले को पकड़ लिया.
बेहद शातिर है आरोपी, गैंग की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने आरोपी फैज से पूछताछ की तो पता चला कि फैज बेहद शातिर है. इससे पहले भी वह कई डॉक्टर, इंजीनियर,मरीजों का फोन गायब कर चुका है. मो . फेज के गैंग के अन्य सदस्य की तलाश भी की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है.