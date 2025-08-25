पास से गुजरा और डॉक्टर का आईफोन कर दिया पार, हैरान कर देगा कानपुर में मरीज बनकर आए चोर का कांड
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2895572
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

पास से गुजरा और डॉक्टर का आईफोन कर दिया पार, हैरान कर देगा कानपुर में मरीज बनकर आए चोर का कांड

चोरी-पॉकेटमारी के मामले लगभग रोजाना ही किसी न किसी जगह से सामने आते रहते हैं. लेकिन यूपी के कानपुर जिले से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक चोर मरीज बनकर अस्पताल में इंट्री करता है और पलक झपकते ही डॉक्टर की जेब में रखा मोबाइल पार कर देता है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news
kanpur news

कानपुर/प्रवीण पांडे: चोरी-पॉकेटमारी के मामले लगभग रोजाना ही किसी न किसी जगह से सामने आते रहते हैं. लेकिन यूपी के कानपुर जिले से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक चोर मरीज बनकर अस्पताल में इंट्री करता है और पलक झपकते ही डॉक्टर की जेब में रखा मोबाइल पार कर देता है. सीसीटीवी में चोर की करतूत कैद हो हुई है. 

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल का है. यहां इमरजेंसी में हैरान करने वाली तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई. जहां एक मरीज विकलांग बनकर आया और जूनियर डॉक्टर को दिखाने को दिखाने का बहाना करने लगा और जैसे ही उसने देखा कि जूनियर डॉक्टर दूसरी सीनियर डॉक्टर से बात कर रही है. इतनी देर में उसने जूनियर डॉक्टर की एप्रेन की पॉकेट से एप्पल मोबाइल निकाला और वहां से नौ दो ग्यारह हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मोबाइल को चोरी करने वाला युवक ईएनटी डिपार्टमेंट में डॉक्टर को दिखाने आया था. मगर उसको यह नहीं पता था कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो रही है.डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी और स्वरूप नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम जांच में जुट गई पुलिस ने CCTV कैमरे की मदद से एक घंटे में ही मोबाइल को चुराने वाले को पकड़ लिया.

बेहद शातिर है आरोपी, गैंग की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने आरोपी फैज से पूछताछ की तो पता चला कि फैज बेहद शातिर है. इससे पहले भी वह कई डॉक्टर, इंजीनियर,मरीजों का फोन गायब कर चुका है. मो . फेज के गैंग के अन्य सदस्य की तलाश भी की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है.

TAGS

Kanpur News

Trending news

Kanpur News
पास से गुजरा और डॉक्टर का आईफोन कर दिया पार, हैरान कर देगा मरीज बनकर आए चोर का कांड
Saharanpur news
सहारनपुर में दो टॉप-10 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
bijnor news
बिजनौर में बच्चा चोर गैंग का बड़ा खुलासा, अस्पताल संचालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
bijnor news
जन्म प्रमाण पत्र के लिए किया था आवेदन, मिल गया 'डेथ सर्टिफिकेट',सदमे में पूरा परिवार
shubhanshu shukla lucknow programe
Lucknow News LIVE: अंतरिक्ष यात्रा के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे शुभांशु शुक्ला, जगह-जगह एस्ट्रोनॉट का भव्य स्वागत
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में मानसून का फिर प्रचंड रूप,देहरादून से टिहरी तक अलर्ट अगले 24 घंटे खतरा!
bulandshahr accident
बुलंदशहर में ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, 8 की मौत, 50- 60 घायल,मच गई चीख पुकार
Uttarakhand Weather
सावधान! उत्‍तराखंड में तबाही का अलर्ट, चमोली-बागेश्‍वर से लेकर नैनीताल तक चेतावनी
Pooja Pal
मुझे म‍िटा पाना आसान नहीं...अखिलेश यादव के जवाबों पर पूजा पाल ने फ‍िर सुनाई खरी-खरी
Shubhanshu shukla
शुभांशु शुक्‍ला आज पहुंचेंगे लखनऊ, म‍िनट टू म‍िनट कार्यक्रम जारी, जानें पूरी तैयारी
;