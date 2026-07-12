/जीजा-फूफा या कुछ और...अगर रास्ते में कोई आपको रोके तो हो जाएं सावधान, फर्रुखाबाद में टप्पेबाजों का ये नया तरीका

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Farrukhabad Crime News/ अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से ठगी का ऐसा तरीका सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. एक शातिर युवक ने पहले एक व्यक्ति को 'जीजा' कहकर रोका, फिर रिश्तेदारी का ऐसा जाल बुना कि कुछ ही मिनटों में उसकी सोने की अंगूठी लेकर फरार हो गया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है.
क्या है ये पूरा मामला?
यह पूरा मामला जिले के कादरीगेट थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि फतेहगढ़ की भूसामंडी निवासी डॉक्टर भोला सिंह शनिवार शाम पापियापुर स्थित रौनक करियर ट्रांसपोर्ट जा रहे थे. तभी सफेद कपड़े पहने एक युवक उनके पास पहुंचा और बड़े अपनत्व से 'जीजा' कहकर बातचीत शुरू कर दी. अनजान युवक ने इतनी सहजता से बात की कि डॉक्टर भोला सिंह को उस पर शक तक नहीं हुआ. बातों-बातों में शातिर ने भरोसा जीत लिया और चालाकी से उनकी उंगली से सोने की अंगूठी उतरवा ली.
सीसीटीवी में कैद हुआ वारदात
जब तक पीड़ित कुछ समझ पाते, आरोपी अंगूठी लेकर मौके से फरार हो चुका था. यह पूरी घटना आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें संदिग्ध युवक की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान में जुट गई. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि कोई भी अनजान व्यक्ति यदि रिश्तेदारी, जान-पहचान या परिचय का हवाला देकर अचानक बातचीत शुरू करे, तो सतर्क रहें और अपनी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा स्वयं करें.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
रिश्तेदारी का झांसा... मीठी बातें... और फिर पल भर में सोने की अंगूठी गायब. फर्रुखाबाद में टप्पेबाजों का यह नया तरीका लोगों के लिए चेतावनी है. फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के सहारे आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे शातिर कब तक लोगों को अपना शिकार बनाते रहेंगे?
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