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जीजा-फूफा या कुछ और...अगर रास्ते में कोई आपको रोके तो हो जाएं सावधान, फर्रुखाबाद में टप्पेबाजों का ये नया तरीका

Farrukhabad Crime News: फर्रुखाबाद जिले से ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शातिर युवक ने एक शख्स को 'जीजा' कहकर रोका, फिर बातों ही बातों में भरोसा जीत लिया और चालाकी से उसकी उंगली से सोने की अंगूठी उतरवा ली. पीड़ित कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मौके से फरार हो गया. अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 12, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:49 AM IST
जीजा-फूफा या कुछ और...अगर रास्ते में कोई आपको रोके तो हो जाएं सावधान, फर्रुखाबाद में टप्पेबाजों का ये नया तरीका
Image Credit: Farrukhabad CrimeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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