/जीजा-फूफा या कुछ और...अगर रास्ते में कोई आपको रोके तो हो जाएं सावधान, फर्रुखाबाद में टप्पेबाजों का ये नया तरीका

सीसीटीवी में कैद हुआ वारदात

जब तक पीड़ित कुछ समझ पाते, आरोपी अंगूठी लेकर मौके से फरार हो चुका था. यह पूरी घटना आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें संदिग्ध युवक की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान में जुट गई. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि कोई भी अनजान व्यक्ति यदि रिश्तेदारी, जान-पहचान या परिचय का हवाला देकर अचानक बातचीत शुरू करे, तो सतर्क रहें और अपनी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा स्वयं करें.