कानपुर में आस्था पर वार! प्रसिद्ध गणेश मंदिर से 7 चांदी के मुकुट चोरी, CCTV में कैद हुई शातिर वारदात

Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा. शहर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में देर रात शातिर चोरों ने धावा बोलते हुए भगवान गणेश के चांदी के मुकुट चुरा लिए. इस घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर चेहरे पर हेलमेट लगाए हुए हैं, ताकि उनकी पहचान न हो सके. हैरानी की बात यह है कि इस वारदात में एक महिला भी उनके साथ नजर आ रही है. घटना की सूचना मिलते ही एसीपी और हरवंश मोहाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और चोरों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं.

वहीं, मंदिर में चोरी की खबर मिलते ही सपा विधायक अमिताभ बाजपेई भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की. मंदिर के प्रबंधक के अनुसार, यह गणेश मंदिर पहले भी धमकियों के कारण चर्चा में रह चुका है. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही मामले के खुलासे का दावा कर रही है.

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