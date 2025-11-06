कानपुर में 2.5 करोड़ की ठगी करने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार, पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा

Kanpur News: कानपुर पुलिस ने 2.52 करोड़ का साइबर ठगी करने वाले तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी क्रिप्टो करेंसी निवेश कराने का झांसा देकर लोगों से रकम ऐंठ लेते थे. आरोपियों के खाते से 1.40 करोड़ का ट्रांजेक्शन मिला है. पुलिस में बताया कि आरोपी साइबर ठग की रकम को कंबोडिया भेजते थे. जहां से ये पैसा इंडिया में एक्टिव एनजीओ के खाते में आता था. ये एनजीओ एंटी नेशनल एक्टिविटी में एक्टिव हैं

हनीट्रैप में फंसाकर ठगी

ADCP क्राइम अंजली विश्वकर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2025 में नवाबगंज सिग्नेचर ग्रीन सिटी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी अनिल कुमार सिंह चौहान ने FIR कराई थी. 2 अगस्त को उनके वॉट्सऐप में मैसेज आया था कि क्या आप एयरपोर्ट पहुंच गए. उन्होंने जब पूछा तो युवती ने अपना नाम इरा रेड्डी बताया. इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई. युवती ने अनिल को हनीट्रैप में फंसा कर 2.52 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में निवेश करा कर ठगी कर ली.

क्राइम ब्रांच कर रही जांच

मामले की जांच साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच कर रही थीं. 25 अक्टूबर को पुलिस ने सबसे पहले लखनऊ से जोधपुर, बासनी, के राम निवास को गिरफ्तार किया. आरोपी ने वहां उसने अपना नेटवर्क फैला कर 15-20 महिलाओं का बैंक अकाउंट खुलवाया. इन खातों में ठगी की रकम आती थी. इसके बाद 2 नवंबर को पुलिस ने राम निवास के निशानदेही पर जोधपुर के सोनामुखी से राम दिनेश विश्नोई को गिरफ्तार किया.

ऐसे चल रहा था गोरखधंधा

फिर जोधपुर के ही जयदेव नगर निवासी महेंद्र को पकड़ा. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके गिरोह के 15 से 16 लोग देश भर के अलग-अलग राज्यों में एक्टिव हैं. जहां से वह लोगों को 10-15 हजार पैसे देने का लालच देकर उनके आधार कार्ड से प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खुलवाते हैं. फिर इन खातों साइबर फ्रॉड की रकम को ट्रांसफर किया जाता है. फिर रकम आते ही बैंक का लिंक क्रैक कर पैसे निकाल लेते थे.

कंबोडिया के साइबर ठगों से जुड़े तार

फिर इस रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदल कर कंबोडिया में भेज देते. इसके बाद कंबोडिया से क्रिप्टो करेंसी के बदले में एनजीओ के माध्यम से इंडिया में पैसा आता है. ये एनजीओ देश विरोधी कामों में संलिप्त हैं. एडीसीपी ने बताया कि मामले पकड़े गए आरोपी कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों के लिए काम करते हैं. इनका काम लोगों के खाते खुलवाना और ठगी को रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए कंबोडिया तक पहुंचाना है. कि ठगी करने वाले नंबर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के मालूम पड़ते थे, लेकिन उनका आईपी एड्रेस कंबोडिया का है.

मास्टरमाइंड गिरफ्तार

आरोपी राम दिनेश विश्नोई को जब गिरोह का मेंबर रकम देने जाता था, तो वह उसे पहले अलग-अलग स्थानों पर बुलाता था. फिर गाड़ियों से घूम-घूम कर रेकी करता रहता था. इसके बाद भरोसा होने पर वह करीब 3 दिन बाद अपने गिरोह के मेंबरों से मिलता था. गिरोह का मास्टर माइंड महेंद्र है, जो USTD (क्रिप्टो करेंसी) में निवेश कर कंबोडिया भेजता था. आरोपी के पास से 1.40 करोड़ रूपए की क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन मिला है. इसके साथ ही आरोपियों के पास से लैपटॉप, पासबुक, एटीएम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं.