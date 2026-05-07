कानपुरवालों को जाम से मिलेगी राहत! फोरलेन ब्रिज निर्माण के लिए कल भूमिपूजन, ट्रैफिक डायवर्जन लागू

Kanpur Traffic Diversion: कानपुर वालों को जाम से छुटकारा मिलने वाला है. जरीब चौकी चौराहे पर फोरलेन ब्रिज का निर्माण होना है. कल यानी शनिवार को भूमिपूजन किया जाएगा. इसके बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगी. वहीं, भूमिपूजन को लेकर शहर में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. किसी असुविधा से बचने के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम के लिए 9305104340 और ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

जरीब चौकी चौराहे की ओर रहेगा प्रतिबंध

कानपुर यातायात पुलिस की ओर से जारी ट्रैफिक डायवर्जन के अनुसार, बजरिया थाने की तरफ से आने वाले वाहन जरीब चौकी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को रामबाग चौराहे से दाहिने मुड़कर ब्रह्मनगर होते हुए गुजारा जाएगा. वहीं, घंटाघर चौराहा और बांसमंडी की ओर से आने वाले वाहनों को जरीब चौकी ​चौराहे की ओर नहीं जाने दिया जाएगा. इन वाहनों को संगीत टाकीज तिराहे से बाएं मुड़कर आचार्य नगर, संगीत टाकीज कट (जीटी रोड) होते हुए जा सकेंगे.

घंटाघर की तरफ नहीं जा सकेंगे

वहीं, गोल चौराहे से आने वाले वाहन जरीब चौकी चौराहे से घंटाघर की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को जरीब चौकी चौराहे से अफीम कोठी (जीटी रोड) से गुजारा जा जाएगा. फजलगंज चौराहे से आने वाले वाहन जरीब चौकी चौराहे से घंटाघर की ओर नहीं जा सकेंगे. यहां से वाहनों को जरीब चौकी चौराहे से अफीम कोठी (जीटी रोड) से जाने दिया जाएगा. इसके अलावा पूजा डोर्स प्लाईवुड, हार्डवेयर की दुकान (घंटाघर रोड) से संगीत टाकीज चौराहा के बीच रोड के दोनों ओर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

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