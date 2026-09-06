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कानपुर में बारिश बनी काल! दो मंजिला कच्चा मकान गिरा, पिता समेत तीन बेटियों की मौत

Kanpur News: कानपुर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. रविवार सुबह दो मंजिला कच्चा मकान धराशाई हो गया. हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 06, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:01 PM IST
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