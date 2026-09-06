कानपुर में बारिश बनी काल! दो मंजिला कच्चा मकान गिरा, पिता समेत तीन बेटियों की मौत

मृतक के चचेरे भाई ने लगाए गंभीर आरोप

साढ थाना क्षेत्र निवासी मृतक के चचेरे भाई तेज बहादुर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मकान गिरने के तुरंत बाद साढ़ थाना पुलिस को लगातार फोन किया गया, लेकिन काफी देर तक फोन रिसीव नहीं हुआ. पुलिस के समय पर न पहुंचने की वजह से ग्रामीणों ने खुद ही अपने स्तर पर मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला. तेज बहादुर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब घायलों को पतारा सीएचसी ले जाया गया तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे. समय पर इलाज मिल जाता तो शायद जान बचाई जा सकती थी.