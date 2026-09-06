कानपुर में बारिश बनी काल! दो मंजिला कच्चा मकान गिरा, पिता समेत तीन बेटियों की मौत

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प्रवीण पांडेय/कानपुर: कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में रविवार सुबह लगातार हो रही बारिश के कारण दो मंजिला कच्चा मकान अचानक ढह गया. हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, हालांकि तब तक चारों की जान जा चुकी थी.
पिता समेत 4 की मौत
मरने वालों में 45 वर्षीय मजदूर मुकेश और उनकी तीन बेटियों 17 वर्ष की माया 12 वर्ष की नीतू और 7 वर्ष की पल्लवी शामिल हैं. वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल सबसे बड़ी बेटी 19 साल की काजल को प्राथमिक उपचार के बाद पास के सामुदायिक अस्पताल लेकर गए. वहां पूरा अस्पताल खाली था, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला. इसके बाद काजल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
मां की पहले ही हो चुकी है मौत
बीमारी के कारण मां की पहले ही मौत हो चुकी थी. अब इस हादसे ने सबको छीन लिया. बस काजल ही जीवित बची है. दिसंबर माह में एक सम्मेलन के माध्यम से काजल का विवाह तय हुआ था. शादी से महज दो महीने पहले ही इस हादसे ने परिवार के चार सदस्यों को छीन लिया.
मृतक के चचेरे भाई ने लगाए गंभीर आरोप
साढ थाना क्षेत्र निवासी मृतक के चचेरे भाई तेज बहादुर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मकान गिरने के तुरंत बाद साढ़ थाना पुलिस को लगातार फोन किया गया, लेकिन काफी देर तक फोन रिसीव नहीं हुआ. पुलिस के समय पर न पहुंचने की वजह से ग्रामीणों ने खुद ही अपने स्तर पर मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला. तेज बहादुर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जब घायलों को पतारा सीएचसी ले जाया गया तो वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे. समय पर इलाज मिल जाता तो शायद जान बचाई जा सकती थी.
डीसीपी क्या बोले?
वहीं, डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में एक कच्चा मकान गिर जाने से यह दुखद हादसा हुआ है. मकान में कुल 5 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल सदस्य का उपचार जारी है. क्षेत्र के एसडीएम समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.
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