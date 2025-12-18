Unnao News: उन्नाव में तेजस एक्सप्रेस पलटाने की साजिश, डाउन ट्रैक पर किसी ने डाल थे सीमेंटेड स्लीपर, रोकनी पड़ी सुपर फास्ट

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास डाउन लाइन पर सीमेंटेड स्लीपर मिलने से हड़कंप मच गया. इसके बाद कानपुर–लखनऊ रेल रूट पर ट्रैक पर स्लीपर रखे होने की सूचना कंट्रोल को दी गई. रेलवे ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर मिलने के बाद नई दिल्ली से लखनऊ जा रही तेजस एक्सप्रेस को एहतियातन गंगाघाट स्टेशन पर कुछ देर को रोका गया. रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्लीपर को हटाया. तेजस में सफर कर रहे यात्रियों को इस दौरान काफी परेशान होना पड़ा. वहीं, आरपीएफ और जीआरपी मगरवारा रेलवे स्टेशन पर मामले की जांच कर रही हैं.

तेजस एक्सप्रेस को एहतियातन गंगाघाट स्टेशन पर रोका गया

उन्नाव के मगरवारा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा होने से टल गया. नई दिल्ली से लखनऊ जा रही तेजस एक्सप्रेस को एहतियातन गंगाघाट स्टेशन पर कुछ देर के लिए रोका गया. तेजस से पहले एक मालगाड़ी गुजरी थी. तेजस एक्सप्रेस बीती रात करीब 8:52 बजे गंगाघाट स्टेशन पर पहुंची थी. सिग्नल नहीं मिलने के कारण ट्रेन को लूप लाइन पर खड़ा किया गया था. तेजस एक्सप्रेस करीब 27 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही.

यात्रियों में अफरा-तफरी और हड़कंप

ट्रेन रुकने से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया. सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारी मगरवारा स्टेशन पहुंचे. जिसके बाद ट्रैक से सीमेंटेड स्लीपर हटाकर डाउन लाइन को क्लियर कराया गया. आरपीएफ को गिट्टी उतारने के काम के दौरान स्लीपर ट्रैक पर आने की आशंका थी.

पहले भी ट्रेन पलटाने की हो चुकी साजिश

बता दें कि पिछले कुछ महीनों पहले लगातार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर से लेकर सिलेंडर तक रखे हुए मिल रहे थे, जिसे ट्रेन पलटाने की साजिश कही जा रही थी. बता दें कि 10 दिसंबर को मेरठ के बड़ौत क्षेत्र में भी लोहे का पाइप रेलवे ट्रैक पर रखा था, जिससे एक मालगाड़ी टकराई. अभी तक इसका पता नहीं चल सका है कि पाइप किसने रखे थे. इससे पहले भी कानपुर के शिवराजपुर के बर्राजपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिम में क्रासिंग संख्या 45 के पास रेलवे ट्रैक पर एक खाली गैस सिलेंडर मिला था। इससे कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई थी.

