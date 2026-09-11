/यमुना नदी में दो सगे भाइयों की डूबने से मौत: मूर्ति विसर्जन के बाद नहाते समय हुआ हादसा, NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

यह दर्दनाक हादसा गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यमुना घाट पर पेश आया. जन्माष्टमी पर्व में लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति का विसर्जन करने पहुंचे थे. कस्बे के रहने वाले दो सगे भाई, 19 वर्षीय साहिल और 16 वर्षीय वाशु भी अपने साथियों के साथ यमुना घाट पर विसर्जन के लिए गए थे. विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान दोनों भाई नदी में थोड़े गहरे पानी की तरफ चले गए. नदी के तेज बहाव और गहराई का सही अंदाजा न होने के कारण पहले एक भाई का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा. उसे बचाने की कोशिश में दूसरा भाई भी गहरे पानी में उतर गया. देखते ही देखते दोनों भाई पानी की लहरों में ओझल हो गए. घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वे असफल रहे.