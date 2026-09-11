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यमुना नदी में दो सगे भाइयों की डूबने से मौत: मूर्ति विसर्जन के बाद नहाते समय हुआ हादसा, NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Fatehpur Yamuna River Drowning: फतेहपुर के औगसी स्थित यमुना नदी में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति विसर्जन के बाद नहाते समय मनोज कुमार के दो बेटे, साहिल और वासू, गहरे पानी में डूब गए. सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों भाइयों की तलाश में जुटी है.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Sep 11, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:33 PM IST
यमुना नदी में दो सगे भाइयों की डूबने से मौत: मूर्ति विसर्जन के बाद नहाते समय हुआ हादसा, NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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