/यमुना नदी में दो सगे भाइयों की डूबने से मौत: मूर्ति विसर्जन के बाद नहाते समय हुआ हादसा, NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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Yamuna River Rescue Operation: जन्माष्टमी का पावन त्योहार एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया. खुशियों और भक्ति के माहौल के बीच यमुना नदी से ऐसी दुखद खबर आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. मूर्ति विसर्जन के दौरान दो सगे भाई अचानक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और गहरे पानी में समा गए. इस घटना के बाद से ही पूरे कस्बे में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
विसर्जन के दौरान हुआ अचानक हादसा
यह दर्दनाक हादसा गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यमुना घाट पर पेश आया. जन्माष्टमी पर्व में लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति का विसर्जन करने पहुंचे थे. कस्बे के रहने वाले दो सगे भाई, 19 वर्षीय साहिल और 16 वर्षीय वाशु भी अपने साथियों के साथ यमुना घाट पर विसर्जन के लिए गए थे. विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान दोनों भाई नदी में थोड़े गहरे पानी की तरफ चले गए. नदी के तेज बहाव और गहराई का सही अंदाजा न होने के कारण पहले एक भाई का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा. उसे बचाने की कोशिश में दूसरा भाई भी गहरे पानी में उतर गया. देखते ही देखते दोनों भाई पानी की लहरों में ओझल हो गए. घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वे असफल रहे.
चीख-पुकार और कस्बे में हड़कंप
जैसे ही दोनों युवकों के डूबने की खबर घाट पर फैली, वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जो त्योहार कुछ देर पहले तक ढोल-नगाड़ों और जयकारों से गूंज रहा था, वह अचानक सन्नाटे में बदल गया. घटना की सूचना तुरंत पुलिस और परिजनों को दी गई. हादसे की खबर मिलते ही लड़कों के घर में कोहराम मच गया. गांव और कस्बे के सैकड़ों लोग बदहवास हालत में यमुना घाट की तरफ दौड़ पड़े. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे भगवान से अपने बच्चों की सलामती की गुहार लगा रहे हैं.
राहत और बचाव कार्य जारी
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम बिना कोई समय गंवाए मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया. शुरुआती स्तर पर स्थानीय गोताखोरों की मदद ली गई. नदी में दो नावों को उतारा गया और लगभग एक दर्जन कुशल गोताखोर दोनों भाइयों की तलाश में पानी में उतरे.नदी के विशाल फैलाव और तेज बहाव को देखते हुए पानी में बड़े-बड़े जाल भी डाले गए हैं ताकि डूबे हुए युवकों का कोई सुराग मिल सके.
एनडीआरएफ की टीम संभालेगी कमान
स्थानीय स्तर पर काफी प्रयासों के बावजूद जब डूबे हुए भाइयों का कोई पता नहीं चला, तो प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की विशेष टीम को भी मौके पर बुला लिया है. एनडीआरएफ के गोताखोर आधुनिक उपकरणों और मोटर बोट्स की मदद से नदी के एक-एक हिस्से की तलाशी ले रहे हैं. पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर डटे हुए हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल यमुना नदी में साहिल और वाशु की तलाश का काम लगातार जारी है, जबकि पूरा इलाका उनके सुरक्षित मिलने की आस में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है.