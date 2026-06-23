तेरहवीं में आने का वादा अधूरा रहा

नियति का खेल देखिए, संयम विज और सूरजभान सिंह जिस घर में खुशियां लेकर आने वाले थे, वहां अब मातम पसरा है. संयम के परिवार में करीब 10 दिन पहले उनकी दादी का निधन हुआ था, और मंगलवार को उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम था. संयम ने तेरहवीं में शामिल होने का वादा किया था और परिजन बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे. इसी तरह, सूरजभान सिंह भी अपने परिवार में दादी की तेरहवीं के चलते आने वाले थे. लेकिन, इससे पहले कि वे घर पहुंचते, उनकी मौत की मनहूस खबर ने परिजनों की दुनिया उजाड़ दी.