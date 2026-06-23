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लखनऊ अग्निकांड में जिंदा जले 'दो दोस्त', दोनों एक ही कंपनी में करते थे काम, दादी की 13वीं पर घर पहुंचा संयम का शव

Kanpur News: लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने कानपुर के दो हंसते-खेलते परिवारों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया है. इस हादसे में जान गंवाने वालों में गोविंद नगर के 28 वर्षीय संयम विज और बर्रा निवासी 25 वर्षीय सूरजभान सिंह शामिल थे.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 23, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:47 PM IST
लखनऊ अग्निकांड में जिंदा जले 'दो दोस्त', दोनों एक ही कंपनी में करते थे काम, दादी की 13वीं पर घर पहुंचा संयम का शव

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