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कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: त्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड ने कानपुर के दो हंसते-खेलते परिवारों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया है. इस हादसे में जान गंवाने वालों में गोविंद नगर के 28 वर्षीय संयम विज और बर्रा निवासी 25 वर्षीय सूरजभान सिंह शामिल थे. दोनों युवा लखनऊ के एक एनीमेशन स्टूडियो में कार्यरत थे और गहरे दोस्त थे। मंगलवार को जब उनके शव कानपुर पहुंचे, तो पूरे इलाके में मातम पसर गया.
तेरहवीं में आने का वादा अधूरा रहा
नियति का खेल देखिए, संयम विज और सूरजभान सिंह जिस घर में खुशियां लेकर आने वाले थे, वहां अब मातम पसरा है. संयम के परिवार में करीब 10 दिन पहले उनकी दादी का निधन हुआ था, और मंगलवार को उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम था. संयम ने तेरहवीं में शामिल होने का वादा किया था और परिजन बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे. इसी तरह, सूरजभान सिंह भी अपने परिवार में दादी की तेरहवीं के चलते आने वाले थे. लेकिन, इससे पहले कि वे घर पहुंचते, उनकी मौत की मनहूस खबर ने परिजनों की दुनिया उजाड़ दी.
परिवारों पर दुखों का पहाड़
दोनों युवाओं के पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जिससे इन परिवारों पर पहले से ही जिम्मेदारियों का बोझ था. संयम के मामा नीरज चड्डा ने बताया कि उनके पिता का निधन 15 साल पहले हो गया था. घर में अब मां, भाई और बहन ही सहारा थे. संयम परिवार की उम्मीद थे और उनके विवाह की तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन काल ने उनके सारे सपने छीन लिए.
व्यवस्था पर उठे सवाल
हादसे के बाद शोक में डूबे परिजनों में सरकार और प्रशासन के प्रति गहरा रोष भी है. संयम के मामा नीरज ने आरोप लगाया कि यदि कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा के उचित इंतजाम होते या सेंसर वाला गेट समय रहते खुल गया होता, तो आज ये युवा जिंदा होते. उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं.
सरकारी मदद की गुहार
परिवार के सदस्यों ने सरकार से आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. उनका कहना है कि संयम और सूरजभान अपने-अपने घरों के मुख्य स्तंभ थे, जिनकी असमय मौत ने परिवारों को बेसहारा कर दिया है. मंगलवार को जब अंतिम संस्कार हुआ, तो परिजनों का क्रंदन देख वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। यह घटना पूरे शहर के लिए एक गहरा घाव छोड़ गई है.