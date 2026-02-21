Advertisement
कानपुर

Kanpur Accident: स्कूटी सवार दो दोस्तों को कंक्रीट मिक्चर ट्रक ने कुचला, मौत, तरावीह पढ़ने की बात कहकर घर से निकले थे

Kanpur Accident: शुक्रवार का दिन कानपुर के लिए बड़ा ही दुखद भरा रहा. दो अलग-अलग हादसों में छह लोगों की मौत हो गई. एक कार नहर में गिर गई तो दूसरी जगह दो दोस्तों को ट्रक ने कुचल डाला.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:57 AM IST
kanpur accident
kanpur accident

प्रवीण पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोहना इलाके शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई .  सूचना मिलते ही दो थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना स्थल पर ही तोड़ दिया दम
हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.  घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया.  राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

तरावीह पढ़ने की बात कहकर घर से निकले 
कानपुर में तेज रफ्तार कंक्रीट मिक्चर ट्रक ने स्कूटी सवार दो दोस्तों को कुचल दिया. हादसे में दोनों की मौत हो गई. दोनों ने रोजा रखा हुआ था.रोजा इफ्तार के बाद स्कूटी से तरावीह पढ़ने की बात कहकर घर से निकले थे. 

कंक्रीट मिक्चर ट्रक ने कुचला
इस दौरान नवाबगंज में गंगा बैराज को जाने वाली सड़क पर सेठ मोतीलाल खेड़िया स्कूल के पास कंक्रीट मिक्चर ट्रक ने कुचल दिया.  दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.  आरोपी ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया. इन दोनों के अलावा तीसरा दोस्त अरमान दूसरी स्कूटी पर  पीछे आ रहा था. हादसा देखकर वह बदहवास हो गया और दोनों के परिजनों को फोन पर जानकारी दी.

परिवार में मचा कोहराम
कोहना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हैलट भेजा, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. रमजान में बेटे की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. अब कोहना पुलिस दोनों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम कराने की कार्रवाई की हालांकि, परिजन पोस्टमॉर्टम कराने को राजी नहीं हो रहे थे. अभी इस बारे में ताजा अपडेट नहीं है.

कानपुर देहात में बड़ा हादसा
शिवली कोतवाली क्षेत्र के बैरी के पास मारुति वैन तालाब में डूब गई. हादसे के समय मारुति वैन में 10 लोग सवार थे. तालाब में डूबकर चार लोगों की मौत हो गई. जब​कि 6 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया. बताया गया कि सभी लोग कानपुर से रसूलाबाद की ओर जा रहे थे. 

कानपुर देहात में बड़ा हादसा, सवारी से भरी मारुति वैन तालाब में डूबी, चार लोगों की मौत

मथुरा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में गिरी, 4 युवकों की मौत, राजस्थान जा रहे थे सभी
 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Kanpur accidentaccident in KanpurRamadan 2026UP News

