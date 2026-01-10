प्रेमी से छुटकारे के लिये तंत्र-मंत्र: मौसा और तांत्रिक ने किया गैंगरेप, विरोध करने पर बोले - ये सिद्धि का हिस्सा

कानपुर: कानपुर जिले के सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर युवती से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि रिश्ते में लगने वाले मौसा और उसके साथ आए कथित तांत्रिक ने बंद कमरे में युवती के साथ दरिंदगी की. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

क्या है पूरी घटना

पीड़िता के अनुसार, वह पिछले कुछ महीनों से मायके में रह रही थी. दो महीने पहले वह गांव के ही एक युवक के साथ चली गई थी, लेकिन करीब एक सप्ताह पहले वापस लौटी. युवती का कहना है कि युवक ने उस पर तंत्र-मंत्र करा दिया था, जिसके कारण वह उसके साथ चली गई थी. इसी डर से छुटकारा पाने के लिए उसने दोबारा तंत्र-मंत्र का सहारा लेने की गलती कर दी.

युवती ने अपने मौसा से बात की, जिसके बाद मौसा अपने परिचित तांत्रिक को लेकर घर पहुंचा. आरोप है कि शुक्रवार रात तांत्रिक ने बंद कमरे में झाड़-फूंक शुरू की. इसी दौरान पैसों को लेकर परिजनों और मौसा के बीच कहासुनी हो गई. परिजन बाहर चले गए और कमरे में मौसा व तांत्रिक युवती के साथ रह गए.

तंत्र-मंत्र का हवाला देकर गैंगरेप

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद दोनों ने तंत्र-मंत्र का हवाला देकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. उन्होंने कहा कि यह सब तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और अगर किसी को बताया तो उसके माता-पिता की मौत हो जाएगी. डर और सदमे में आई युवती ने कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर परिजनों को पूरी घटना बता दी.

परिजनों ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया. शोर सुनकर ग्रामीण भी जुट गए और आक्रोशित लोगों ने दोनों की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर सजेती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले गई.

युवती की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई

युवती की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. दोनों आरोपियों की उम्र क्रमशः करीब 67 और 70 वर्ष बताई जा रही है.

पुलिस ने क्या बताया

सजेती थाना प्रभारी अनुज भारती ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर विधिक कार्रवाई की गई है. आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है.

