कन्नौज जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! रस्सी के सहारे बाउंड्री फांदकर फरार हो गए 'जय और वीरू'

kannauj News: यूपी के कन्नौज से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. कन्नौज के अनौगी जिला जेल से दो कैदी रस्सी के सहारे दीवार फांदकर फरार हो गए. इस घटना से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया. बताया गया कि रविवार रात को दोनों कैदी रस्सी के सहारे जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी. दोनों की तलाश में पुलिस जुट गई है.

क्या है पूरा मामला?

ऐसा बताया जा रहा है कि फरार हुए दोनों कैदियों की उम्र करीब 22 है. इनमें से एक कैदी चोरी और 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में जून महीने से जेल में बंद था, जबकि दूसरा कैदी पॉक्सो एक्ट के तहत दिसंबर महीने में जेल में बंद था. प्राप्त जानकरी के मुताबिक, दोनों ने चादर को आपस में बांधकर रस्सी बनाई और उसी के सहारे जेल की दीवार पार कर फरार हो गए हैं.

प्रशासन की प्रतिक्रिया

बता दें कि कन्नौज के डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने इस घटना की पुष्टि की है. इस दौरान उन्होंने ये भी

बताया कि जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है. प्रथम दृष्टया ड्यूटी पर तैनात बंदी रक्षकों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके चलते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और फरार कैदियों की लगातार तलाश की जा रही है. साथ ही जिले के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है.

जांच और तलाश तेज

इस मामले में दो डिप्टी जेलर और चार-चार बंदी रक्षकों की टीम कैदियों की तलाश में जुटी हुई है. डीएम ने कहा कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस लापरवाही के पीछे कौन-कौन जिम्मेदार है और मुख्य दोषी कौन है. फिलहाल, जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और फरार कैदियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

