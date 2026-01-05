Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3064594
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कन्नौज जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! रस्सी के सहारे बाउंड्री फांदकर फरार हो गए 'जय और वीरू'

kannauj News: रविवार रात को जेल पुलिस के कर्मचारी नए साल का जश्न मनाने में डूबे थे. इसी बीच दो कैदी जेल की दीवारें फांदकर फरार हो गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

kannauj News:  यूपी के कन्नौज से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. कन्नौज के अनौगी जिला जेल से दो कैदी रस्सी के सहारे दीवार फांदकर फरार हो गए. इस घटना से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया. बताया गया कि रविवार रात को दोनों कैदी रस्सी के सहारे जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी. दोनों की तलाश में पुलिस जुट गई है.

क्या है पूरा मामला?
ऐसा बताया जा रहा है कि फरार हुए दोनों कैदियों की उम्र करीब 22 है.  इनमें से एक कैदी चोरी और 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में जून महीने से जेल में बंद था, जबकि दूसरा कैदी पॉक्सो एक्ट के तहत  दिसंबर महीने में  जेल में बंद था.  प्राप्त जानकरी के मुताबिक,  दोनों ने चादर को आपस में बांधकर रस्सी बनाई और उसी के सहारे जेल की दीवार पार कर फरार हो गए हैं. 

प्रशासन की प्रतिक्रिया
बता दें कि कन्नौज के डीएम  आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने इस घटना की पुष्टि की है. इस दौरान उन्होंने ये भी 
 बताया कि जेल प्रशासन की ओर से इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है. प्रथम दृष्टया ड्यूटी पर तैनात बंदी रक्षकों की लापरवाही सामने आ रही है, जिसके चलते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.  डीएम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं और फरार कैदियों की लगातार तलाश की जा रही है. साथ ही जिले के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच और तलाश तेज
इस मामले में दो डिप्टी जेलर और चार-चार बंदी रक्षकों की टीम कैदियों की तलाश में जुटी हुई है. डीएम ने कहा कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस लापरवाही के पीछे कौन-कौन जिम्मेदार है और मुख्य दोषी कौन है. फिलहाल, जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और फरार कैदियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. 

और पढे़ं: समधी के साथ था अवैध संबंध ! बेटी बनी बीच का रोड़ा, फिर मां ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Kannauj News

Trending news

kasganj news
समधी के साथ था संबंध ! बेटी थी बीच का रोड़ा, मां ने प्रेमी संग मिलकर कर दी हत्या
Kannauj News
कन्नौज जेल की दीवारें पड़ गईं छोटी! रस्सी के सहारे बाउंड्री फांदकर फरार हो गए 2 कैदी
prayagraj news
ट्रिपल मर्डर से दहल उठा प्रयागराज, मऊआइमा में 3 लोगों की हत्या कर शव कुएं में फेंका
sultanpur news
सुल्तानपुर: स्कूल की मनमानी ने मासूम को पहुंचाया अस्पताल, ऑटो से गिरकर टूटीं पसलियां
kaushambi news
 कौशांबी में चाइनीज मांझा बन रहा मौत का फंदा! दो युवक गंभीर घायल
baghpat news
कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का वीडियो वायरल, पशु क्रूरता पर पुलिस का सख्त एक्शन
UP Police Recruitment 2026
यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को दी राहत, CM योगी का आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला
Mainpuri News
सड़क नहीं...और उम्मीद भी टूटती हुई, SP के गढ़ में ग्रामीणों का चुनावी बहिष्कार
Kanpur Dehat News
सुसाइड की कहानी से गुमराह करती रही पत्नी, हाथ की चोट ने खोला राज,चौंकाने वाला खुलासा
Kanpur News
कानपुर में 'रहस्यमयी मौत'... बंद कमरे में मिला रिटायर्ड इंस्पेक्टर का शव