Fatehpur News: रक्षाबंधन के दिन दो सगी बहनें यमुना में डूबीं, जिंदगी भर के लिए सूनी रह गईं 3 भाइयों की कलाइयां

अवनीश सिंह/ फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रक्षाबंधन के दिन ऐसा हादसा हुआ कि तीन भाइयों की कलाइयां अब हमेशा के लिए त्योहार पर भी सूनी ही रहेंगी. उनकी दो सगी बहनें कजलियां बहाने के लिए गई थीं. तभी यमुना के तेज बहाव का शिकार हो गईं. दोनों युवतियां फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के नया डेरा गांव की थीं. उनके डूबने के खबर मिलते ही गांव में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं हैं.

क्या है पूरी घटना

जानकारी के मुताबिक ललौली थाना क्षेत्र के नया डेरा गांव में रहने वाली दो सगी बहनें शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे यमुना नदी में कजलियां बहाने के लिए गईं थी. तभी 18वर्ष की सोनी निषाद नदी के तेज बहाव में बह गई. उसे बचाने के लिए बड़ी 24 वर्षीय बड़ी बहन अंजली निषाद आगे बढ़ी तो वह भी यमुना के बहाव में बह गई.

चीख-पुकार सुन युवतियों के परिजन भी वहां आ गए. स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवतियों की तलाश शुरू की गई लेकिन खबर लिखे जाने तक दोनों में से कोई भी युवती नहीं मिली.

खबर पाते ही अंजली निषाद के ससुराल वाले जो कि बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र के हरवंश पुरवा गांव के वहां भी हड़कंप मच गया.

युवतियों के पिता मैयादीन ने बाताय कि उनका परिवार 35 लोगों के साथ ट्रैक्टर ट्राली में यमुना पर कजलिया बहाने के लिए आया था. उनकी दोनों बेटियां भी साथ थी. इस हादसे से युवतियों की मां आशा देव, भाई टिंकू, शिवम और विनय गहरे सदमें में हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि हादसे से पहले दोनों बहनों ने एक साथ किनारे पर सेल्फी ली थी और फिर दोनों एक साथ नहाने के लिए गई थी. तभी गहरे पानी में जाकर बहाव का शिकार हो गईं.

