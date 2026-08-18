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कानपुर में हादसा: गंगा में नहाते वक्त तेज बहाव में बहे 2 दोस्त, देर रात तक नहीं मिला कोई सुराग; परिजनों में कोहराम

Kanpur News: कानपुर में गंगा स्नान के दौरान दो किशोर तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए. सोमवार शाम दोनों दोस्तों के साथ महाराजपुर क्षेत्र के ड्योढ़ी गंगा घाट पहुंचे थे. हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और गोताखोरों ने दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिला.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 18, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:12 AM IST
कानपुर में हादसा: गंगा में नहाते वक्त तेज बहाव में बहे 2 दोस्त, देर रात तक नहीं मिला कोई सुराग; परिजनों में कोहराम
Image Credit: Kanpur News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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