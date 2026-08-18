/कानपुर में हादसा: गंगा में नहाते वक्त तेज बहाव में बहे 2 दोस्त, देर रात तक नहीं मिला कोई सुराग; परिजनों में कोहराम

अब तक नहीं मिला दोनों का कोई सुराग

उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी ली. साथ ही रेस्क्यू अभियान की स्थिति जानी. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारा. इसके साथ ही पीएसी के गोताखोरों स्टीमर और एनडीआरएफ (NDRF) की टीम को भी तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया. देर शाम तक गंगा की बहती धारा में सर्च अभियान जारी रहा. फिलहाल दोनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है. पुलिस और बचाव दल लगातार गंगा में उनकी तलाश कर रहे हैं, जबकि परिजन घाट पर बैठकर उनके सकुशल मिलने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं.