/कानपुर में हादसा: गंगा में नहाते वक्त तेज बहाव में बहे 2 दोस्त, देर रात तक नहीं मिला कोई सुराग; परिजनों में कोहराम

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Kanpur News/ प्रवीण पांडेय: कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित ड्योढ़ी गंगा घाट पर सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. यहां दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने पहुंचे दो किशोर तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए. घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े. साथ ही घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और एनडीआरएफ की मदद से सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला.
दोस्तों संग गंगा स्नान के लिए गए थे दोनों किशोर
दोनों किशोरों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. लापता किशोरों की पहचान 16 वर्षीय कृष्णा (निवासी राजा मार्केट, अहिरवां) और 17 वर्षीय शिवा शुक्ला (निवासी पटेल नगर) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, कृष्णा और शिवा अपने चार अन्य दोस्तों के साथ सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे गंगा स्नान के लिए ड्योढ़ी घाट पहुंचे थे. सभी दोस्त नदी में नहा रहे थे, तभी अचानक कृष्णा और शिवा गहरे पानी की तरफ चले गए और तेज बहाव में बहने लगे.
बच्चों के लापता होने से परिजनों में कोहराम
जब ये नजारा दोनों के साथ मौजूद दोस्तों ने देखा तो उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों से मदद मांगी. जिस पर आसपास के लोगों ने नदी में उतरकर तलाश की कोशिश की, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चला. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और वे रोते-बिलखते हुए तुरंत घाट पर पहुंच गए. परिजन घाट पर बैठकर दोनों के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए रहे. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं.
अब तक नहीं मिला दोनों का कोई सुराग
उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी ली. साथ ही रेस्क्यू अभियान की स्थिति जानी. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को नदी में उतारा. इसके साथ ही पीएसी के गोताखोरों स्टीमर और एनडीआरएफ (NDRF) की टीम को भी तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया. देर शाम तक गंगा की बहती धारा में सर्च अभियान जारी रहा. फिलहाल दोनों किशोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है. पुलिस और बचाव दल लगातार गंगा में उनकी तलाश कर रहे हैं, जबकि परिजन घाट पर बैठकर उनके सकुशल मिलने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं.
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