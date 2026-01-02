Etawah News: नेशनल हाईवे-19 पर दो ट्रकों की जबरदस्त टक्कर, एक में भड़क उठी भयंकर आग, ड्राइवर जिंदा जला

Etawah News/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दो ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई. जिसके बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई. आग लगने से ट्रक में फंसे ट्रक ड्राइवर की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है. पुलिस और फायर बिग्रेड मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

क्या है ये पूरी घटना?

बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 12:30 बजे जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के नेशनल हाईवे-19 पर राजस्थान से बनारस जिप्सम से भरा ट्रक आगे मैदा से भरे चल रहे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पीछे ट्रक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है. जिसके बाद ड्राइवर जसकीरत सिंह (निवासी जिला सिरसा, हरियाणा) केबिन में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका.

ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत

आग तेजी से फैलती गई और कुछ ही देर में पूरा केबिन लपटों में घिर गया. ड्राइवर की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. घने कोहरे की वजह से हादसे की घटना की सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड और पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक ड्राइवर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

एक ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार

आग बुझने के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम ने केबिन की जांच की तो चालक का शव पूरी तरह जल चुका था. ट्रक के अंदर सिर्फ जले हुए अवशेष और हड्डियां ही मिलीं है. इस भयावह नजारे को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. पीछे से आ रहे एक अन्य साथी ट्रक चालक ने मृतक की पहचान लवली उर्फ जसकीरत सिंह के रूप में की. हादसे के बाद आगे चल रहे ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

मृतक के साथी ट्रक ड्राइवर जगजीत सिंह ने आरोप लगाया कि ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे, जिससे पीछे चल रहा ट्रक नियंत्रित नहीं हो सका और टक्कर हो गई. टक्कर के बाद आग लगने से लवली की जान चली गई. हादसे के बाद करीब एक घंटे तक आगरा से कानपुर की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बाधित रहा. पुलिस ने क्रेन बुलाकर दोनों ट्रकों को हटाने की कोशिश की, लेकिन भारी लोड होने की वजह से ट्रक तुरंत नहीं हट पाए.

इसकी वजह से पुलिस ने वाहनों को धीमी गति से निकालते हुए यातायात नियंत्रित किया. पुलिस का कहना है कि शुक्रवार सुबह अवशेषों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

