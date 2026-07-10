यूपी को मिला 7,145 करोड़ का नया ग्रीनफील्ड हाईवे, कानपुर से कबरई सिर्फ 90 मिनट में पहुंचेंगे लोग

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Kanpur-Kabrai Greenfield Highway: उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को एक और बड़ी सौगात मिली है. केंद्रीय कैबिनेट ने कानपुर से कबरई तक 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. करीब 7,145 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह फोरलेन हाईवे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, इस हाईवे के निर्माण के बाद कानपुर से कबरई की यात्रा का समय साढ़े तीन घंटे से घटकर महज 90 मिनट रह जाएगा. यानी यात्रियों को करीब 58 फीसदी समय की बचत होगी. इस मार्ग पर वाहन 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे.
यह परियोजना बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल पर विकसित की जाएगी, जिसके तहत निर्माण के बाद इस मार्ग पर टोल टैक्स लिया जाएगा. हाईवे बनने से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के खनिज संपन्न इलाकों से सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
यह प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत विकसित किए जा रहे आर्थिक गलियारों का हिस्सा है. हाईवे को NH-34, NH-35, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कानपुर रिंग रोड समेत कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा उन्नाव, पनकी, रनिया, चकेरी, सुमेरपुर और भूरागढ़ जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा. हाईवे के निर्माण के साथ मौजूदा NH-34 का भी उन्नयन किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.
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