यूपी को मिला 7,145 करोड़ का नया ग्रीनफील्ड हाईवे, कानपुर से कबरई सिर्फ 90 मिनट में पहुंचेंगे लोग

यह प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत विकसित किए जा रहे आर्थिक गलियारों का हिस्सा है. हाईवे को NH-34, NH-35, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कानपुर रिंग रोड समेत कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा उन्नाव, पनकी, रनिया, चकेरी, सुमेरपुर और भूरागढ़ जैसे प्रमुख क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा. हाईवे के निर्माण के साथ मौजूदा NH-34 का भी उन्नयन किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.