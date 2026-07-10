Add Zee Business As A Preferred Source
App

यूपी को मिला 7,145 करोड़ का नया ग्रीनफील्ड हाईवे, कानपुर से कबरई सिर्फ 90 मिनट में पहुंचेंगे लोग

Kanpur-Kabrai Greenfield Highway: केंद्रीय कैबिनेट ने 7,145 करोड़ रुपये की लागत से कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी दी. 118 किमी लंबे इस हाईवे से सफर 3.5 घंटे से घटकर 90 मिनट रह जाएगा और यूपी-एमपी व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 10, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:56 PM IST
यूपी को मिला 7,145 करोड़ का नया ग्रीनफील्ड हाईवे, कानपुर से कबरई सिर्फ 90 मिनट में पहुंचेंगे लोग
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अयोध्या में CM योगी की सौगात: 432 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास
Ayodhya news35 min ago
2
Mahoba Latest News41 min ago
3
Lucknow news47 min ago
4
Basti News59 min ago
5
Varanasi News1 hr ago