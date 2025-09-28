Advertisement
Kanpur News: सड़क पर उतरे 'भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान'.....कानपुर में नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन

 Kanpur News:कानपुर में जर्जर सड़क से परेशान रामलीला कमेटी ने अनोखा विरोध करते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं सड़क पर उतार दी. कमेटी ने 48 घंटे में मरम्मत न होने पर मंचन बंद करने की चेतावनी दी

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 05:32 PM IST
Kanpur News: सड़क पर उतरे 'भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान'.....कानपुर में नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन

Kanpur/Praveen Pandey:कानपुर में रविवार एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब श्री दुर्गा सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी के सदस्यों ने नगर निगम की लापरवाही पर अद्वितीय विरोध प्रदर्शन किया।. श्याम नगर टटियन स्थित रामलीला मैदान तक जाने वाली सड़क की खस्ताहाल हालत से परेशान कमेटी ने प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान को सड़क पर उतार दिया. इस दौरान नगर आयुक्त और नगर निगम के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाज़ी हुई.

75 साल से हो रहा है रामलीला का मंचन
कमेटी के संरक्षक व पूर्व पार्षद राजीव सेतिया और संयोजक गौरव सेतिया ने बताया कि इस रामलीला का आयोजन पिछले 75 वर्षों से लगातार किया जा रहा है. हर साल हजारों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं. इस बार भी मंचन शुरू होने से पहले नगर निगम के अधिकारियों और नगर आयुक्त को सड़क की जर्जर स्थिति से अवगत कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया था.  इसके बावजूद निगम प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया.

श्रद्धालु हो रहे परेशान, झांकी रद्द
रामलीला मंचन चार दिनों से जारी है, लेकिन सड़क की दुर्दशा के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गड्ढों और टूटी सड़क के चलते आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं. यही कारण है कि विगत चार दिनों से प्रस्तावित प्रभु श्रीराम की झांकी भी नहीं निकाली जा सकी. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ता की हालत ऐसी है कि लोग अब दूसरा रास्ता अपनाने लगे हैं.

48 घंटे का अल्टीमेटम
कमेटी के पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगले 48 घंटों में सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो वे रामलीला का मंचन बंद करने के लिए मजबूर होंगे. उनका कहना है कि यह मुख्य मार्ग है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है.

क्या अब जागेगा नगर निगम?
लोगों की निगाहें अब नगर निगम प्रशासन पर टिकी हैं.सवाल यही है कि क्या भगवान को सड़क पर उतारने के बाद भी नगर निगम अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा या फिर श्रद्धालुओं की परेशानी जस की तस बनी रहेगी.

