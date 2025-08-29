उन्नाव में युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, तड़प-तड़प कर तोड़ा दम
उन्नाव में युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, तड़प-तड़प कर तोड़ा दम

Unnao News: यूपी के उन्नाव जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर किया, जिससे उसकी मौत हो गई. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:21 AM IST
ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: यूपी के उन्नाव जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कासिम नगर मोहल्ले में गुरुवार रात को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई.

चाकू से गर्दन पर कि कई वार
मृतक की पहचान नूर आलम निवासी कासिम नगर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नौशाद ने किसी बात को लेकर नूर आलम पर गुस्से में आकर चाकू से गर्दन पर कई वार कर दिए. अचानक हुए इस हमले से नूर आलम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों की मदद से घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया. 

आरोपी मौके से फरार
डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए भर्ती किया, लेकिन कुछ ही देर में नूर आलम की मौत हो गई.घटना के बाद आरोपी नौशाद मौके से फरार हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

परिवारीजनों का क्या कहना?
वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवारजनों का कहना है कि नूर आलम का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, अचानक नौशाद ने हमला क्यों किया, यह समझ से परे है.सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना स्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

