मुंडन संस्कार से लौट रहे परिवार का मौत सा सामना! डंपर से टक्कर में बोलेरो सवार तीन महिलाओं की मौत, कई घायल

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उन्नाव जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया. बिहार-बक्सर मार्ग पर कीरतपुर-सुमेरपुर के पास तेज रफ्तार डंपर और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच से सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गए, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

मुंडन संस्कार से लौट रहा था परिवार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोलेरो सवार सभी लोग मौरावां थाना क्षेत्र के पठई गांव के निवासी थे. वे बक्सर स्थित चंडिका देवी मंदिर में एक बच्चे का मुंडन संस्कार कराकर अपने घर लौट रहे थे. परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन रास्ते में हुए इस भीषण हादसे ने सब कुछ छीन लिया.

बेकाबू रफ्तार की वजह से हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, डंपर की रफ्तार काफी तेज थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद डंपर भी अनियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर ही पलट गया, जिससे अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. मौके पर चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत सहायता के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी.

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सूचना मिलते ही बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

मातम में बदला खुशी का माहौल

वहीं, मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जैसे ही हादसे की खबर पठई गांव पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया. जिस घर में मुंडन की खुशी में जश्न की तैयारी थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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