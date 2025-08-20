Unnao News: उन्नाव में भीषण हादसे में तीन की मौत, जबरदस्त भिड़ंत से डीसीएम-डंफर बने आग का गोला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2888817
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Unnao News: उन्नाव में भीषण हादसे में तीन की मौत, जबरदस्त भिड़ंत से डीसीएम-डंफर बने आग का गोला

Unnao Accident News: उन्नाव जिले में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. एक्सीडेंट बांगरमऊ में हरदोई उन्नाव मार्ग पर हुआ. जहां एक डीसीएम और डंफर मे जोरदार भिड़ंत हो गई.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

unnao news
unnao news

उन्नाव/ज्ञानेंद्र कुमार: उन्नाव जिले में बुधवार सुबह बांगरमऊ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जब एक डीसीएम और डंफर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत से दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में डंफर चालक, परिचालक और डीसीएम चालक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना पर दमकल टीम ने आग पर काबू पाया तथा पुलिस ने शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है.

तीन की दर्दनाक मौत
डीसीएम चालक महिपाल 30 वर्ष पुत्र अज्ञात निवासी गहरे की मडिया थाना असमौली जनपद संभल अपने साथी परिचालक भांजे सोनू पुत्र शंकर सिंह निवासी फतेहपुर उतमां जनपद संभल दोनों मामा भांजे डीसीएम में कुछ केमिकल लेकर मुजफ्फर नगर से कानपुर जा रहे थे. बुधवार की सुबह करीब 3 बजे वह बांगरमऊ क्षेत्र में हरदोई उन्नाव मार्ग पर कस्बा गंजमुरादाबाद के निकट मरी कम्पनी मोड़ नामक स्थान पर पहुंचे थे.

डीसीएम परिचालक ने कूदकर बचाई जान
तभी सामने से आ रहे मौरंग लोड डंफर से उनकी आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना के दौरान दोनों वाहनों में आग लग गई जिससे दोनों वाहनों के केबिन धू धूकर जल गए. इस दौरान किसी तरह डीसीएम के परिचालक सोनू ने कूदकर जान बचाई जबकि डीसीएम के चालक महिपाल व डंफर के चालक पवन यादव पुत्र बाबादीन निवासी चौरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात और परिचालक सुमित पुत्र अज्ञात निवासी जालौन कुल तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

तीन घंटे बंद रहा वाहनों का आवागमन
हादसे की सूचना पर दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया जबकि पुलिस ने शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बीच मार्ग पर दुर्घटना से मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया. जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारे लग गई बुधवार सुबह करीब 6 बजे वाहनों का आवागमन शुरू हो सका. जिससे तीन घंटे तक वाहनों के आवागमन बंद होने से जाम की स्थित बनी रही.

TAGS

Unnao News

Trending news

Barabanki News
दोस्तों ने एक-दूसरे की पत्नियों से रचाया प्रेम,थाने तक पहुंची अजब प्रेम की गजब कहानी
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में बादलों ने डाला डेरा! वाराणसी में होगी रिमझिम बारिश,ये है नई भविष्यवाणी
Mathura News
मथुरा में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, टैंक फटने से लगी भीषण आग, दो कर्मचारी झुलसे
Lucknow news
वोट चोरी पर लखनऊ में लगी होर्डिंग हटाई गई, श्रीकृष्ण के रथ पर सवार थे राहुल-अखिलेश
Uttarakhand Weather
सावधान!उत्तराखंड में ठीक नहीं मौसम के इरादे,इन जिलों में कहर बनकर बरसेगी बारिश,अलर्ट
Noida Weather
Noida Aaj Ka Mausam: नोएडा में झमाझम बारिश, अगले हफ्ते मानसून की रफ्तार पड़ेगी धीमी
Uttarakhand Assembly
उत्‍तराखंड विधानसभा सत्र....सदन में ही रात्रि विश्राम कर रहे कांग्रेस विधायक
Akhilesh Yadav
यूपी उपचुनाव में हुई 'वोटों की चोरी'....अखिलेश यादव बोले- चुनाव आयोग बच नहीं सकता
ghazipur news
गाजीपुर में मौत बनकर दौड़ा ट्रैक्टर, घर के बाहर बैठे 6 लोगों को कुचला, 2 की गई जान
Varanasi News
पवन सिंह की बढ़ सकती हैं टेंशन! भोजपुरी अभिनेता पर वाराणसी में FIR दर्ज करने का आदेश
;