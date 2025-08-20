Unnao News: उन्नाव में भीषण हादसे में तीन की मौत, जबरदस्त भिड़ंत से डीसीएम-डंफर बने आग का गोला

Unnao Accident News: उन्नाव जिले में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. एक्सीडेंट बांगरमऊ में हरदोई उन्नाव मार्ग पर हुआ. जहां एक डीसीएम और डंफर मे जोरदार भिड़ंत हो गई.
उन्नाव/ज्ञानेंद्र कुमार: उन्नाव जिले में बुधवार सुबह बांगरमऊ क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जब एक डीसीएम और डंफर में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत से दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में डंफर चालक, परिचालक और डीसीएम चालक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना पर दमकल टीम ने आग पर काबू पाया तथा पुलिस ने शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है.
तीन की दर्दनाक मौत
डीसीएम चालक महिपाल 30 वर्ष पुत्र अज्ञात निवासी गहरे की मडिया थाना असमौली जनपद संभल अपने साथी परिचालक भांजे सोनू पुत्र शंकर सिंह निवासी फतेहपुर उतमां जनपद संभल दोनों मामा भांजे डीसीएम में कुछ केमिकल लेकर मुजफ्फर नगर से कानपुर जा रहे थे. बुधवार की सुबह करीब 3 बजे वह बांगरमऊ क्षेत्र में हरदोई उन्नाव मार्ग पर कस्बा गंजमुरादाबाद के निकट मरी कम्पनी मोड़ नामक स्थान पर पहुंचे थे.
डीसीएम परिचालक ने कूदकर बचाई जान
तभी सामने से आ रहे मौरंग लोड डंफर से उनकी आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना के दौरान दोनों वाहनों में आग लग गई जिससे दोनों वाहनों के केबिन धू धूकर जल गए. इस दौरान किसी तरह डीसीएम के परिचालक सोनू ने कूदकर जान बचाई जबकि डीसीएम के चालक महिपाल व डंफर के चालक पवन यादव पुत्र बाबादीन निवासी चौरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात और परिचालक सुमित पुत्र अज्ञात निवासी जालौन कुल तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.
तीन घंटे बंद रहा वाहनों का आवागमन
हादसे की सूचना पर दमकल टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया जबकि पुलिस ने शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बीच मार्ग पर दुर्घटना से मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद हो गया. जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारे लग गई बुधवार सुबह करीब 6 बजे वाहनों का आवागमन शुरू हो सका. जिससे तीन घंटे तक वाहनों के आवागमन बंद होने से जाम की स्थित बनी रही.