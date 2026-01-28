कौन है यूपी के छोटे शहर का लड़का विशाल मिश्रा? कभी इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुए, आज सुपरहिट सिंगर

Who is Playback Singer Vishal Mishra: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. वहीं, यूपी के उन्नाव का बेटा विशाल मिश्रा हाल ही में आई फिल्म 'बॉर्डर 2' के गानों से सुर्खियों बंटोर रहा है. विशाल मिश्रा के गाए हुए गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं. हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. आइए जानते हैं कौन हैं छोटे से शहर ताल्लुक रखने वाले विशाल मिश्रा?.

बॉर्डर 2 का गाना 'घर कब आओगे' ट्रेंड हो रहा

हाल ही में बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज हुई है. इसमें विशाल मिश्रा का नया गाना 'घर कब आओगे' खूब ट्रेंड हो रहा है. बताया गया कि फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने के 30 मिनट के भीतर ही यूट्यूब पर 10 लाख व्यूज पार कर गया. बहुत कम लोगों को पता है कि विशाल मिश्रा ने करियर की शुरुआत में इंडियन आइडल के आडिशन दिए थे. हालांकि उस समय उन्हें शो में रिजक्ट कर दिया गया था. आज विशाल मिश्रा अपनी गायिकी से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं.

कौन हैं विशाल मिश्रा?

विशाल मिश्रा का जन्म 8 दिसंबर 1991 को यूपी के उन्नाव में हुआ है. पहली बार डीडी नेशनल में प्रसारित एक टेलीवि​जन रियालिटी सिंगिंग शो में नजर आए थे. रियालिटी सिंगिंग शो से बाहर आने के बाद भी विशाल मिश्रा ने हार नहीं मानी. विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज को निखारा. इसके बाद साल 2016 में ​तमिल फिल्म देवी में म्यूजिक कंपोजर के रूप में काम किया. इसके बाद साल 2017 में करीब करीब सिंगल गाने से उन्हें पहचान मिली.

एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए

दो साल बाद कबीर सिंह मूवी आई. इसके गाने खूब हिट हुए. इसके बाद विशाल मिश्रा ने सुपरहिट गाने गाए, जिसमें राम आएंगे, चल तेरे इश्क में, पहले भी मैं, कैसे हुआ और हमदम शुमार हैं. विशाल मिश्रा ने मुन्ना माइकल के लिए भी गीत गा चुके हैं. उन्होंने ‘यमला पगला दीवाना’ के लिए ‘रफ्ता राफ्ता’ मेडले की रचना की. वीरे दी वेडिंग का शीर्षक ट्रैक भी उन्होंने ही तैयार किया है.

विशाल मिश्रा की कुल संपत्ति?

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, गायक विशाल मिश्रा की कुल संपत्ति लगभग 10 लाख से 50 लाख अमेरिकी डॉलर है. विशाल बॉलीवुड और तमिल फिल्मों के लिए गाने गाते हैं. साथ ही लाइव शो से भी उनकी अच्छी खासी इनकम होती है. विशाल मिश्रा के पास मर्सिडीज बेंज मेबैक GLS 600 है. इसकी कीमत भारत में 3.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

