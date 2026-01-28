Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3089507
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कौन है यूपी के छोटे शहर का लड़का विशाल मिश्रा? कभी इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुए, आज सुपरहिट सिंगर

Playback Singer Vishal Mishra: हाल ही में बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज हुई है. इसमें विशाल मिश्रा का नया गाना 'घर कब आओगे' खूब ट्रेंड हो रहा है. हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 28, 2026, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vishal Mishra
Vishal Mishra

Who is Playback Singer Vishal Mishra: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. वहीं, यूपी के उन्नाव का बेटा विशाल मिश्रा हाल ही में आई फिल्म 'बॉर्डर 2' के गानों से सुर्खियों बंटोर रहा है. विशाल मिश्रा के गाए हुए गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं. हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. आइए जानते हैं कौन हैं छोटे से शहर ताल्लुक रखने वाले विशाल मिश्रा?. 

बॉर्डर 2 का गाना 'घर कब आओगे' ट्रेंड हो रहा
हाल ही में बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज हुई है. इसमें विशाल मिश्रा का नया गाना 'घर कब आओगे' खूब ट्रेंड हो रहा है. बताया गया कि फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने के 30 मिनट के भीतर ही यूट्यूब पर 10 लाख व्यूज पार कर गया. बहुत कम लोगों को पता है कि विशाल मिश्रा ने करियर की शुरुआत में इंडियन आइडल के आडिशन दिए थे. हालांकि उस समय उन्हें शो में रिजक्ट कर दिया गया था. आज विशाल मिश्रा अपनी गायिकी से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं.  

कौन हैं विशाल मिश्रा? 
विशाल मिश्रा का जन्म 8 दिसंबर 1991 को यूपी के उन्नाव में हुआ है. पहली बार डीडी नेशनल में प्रसारित एक टेलीवि​जन रियालिटी सिंगिंग शो में नजर आए थे. रियालिटी सिंगिंग शो से बाहर आने के बाद भी विशाल मिश्रा ने हार नहीं मानी. विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज को निखारा. इसके बाद साल 2016 में ​तमिल फिल्म देवी में म्यूजिक कंपोजर के रूप में काम किया. इसके बाद साल 2017 में करीब करीब सिंगल गाने से उन्हें पहचान मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए 
दो साल बाद कबीर सिंह मूवी आई. इसके गाने खूब हिट हुए. इसके बाद विशाल मिश्रा ने सुपरहिट गाने गाए, जिसमें राम आएंगे, चल तेरे इश्क में, पहले भी मैं, कैसे हुआ और हमदम शुमार हैं. विशाल मिश्रा ने मुन्ना माइकल के लिए भी गीत गा चुके हैं. उन्होंने ‘यमला पगला दीवाना’ के लिए ‘रफ्ता राफ्ता’ मेडले की रचना की. वीरे दी वेडिंग का शीर्षक ट्रैक भी उन्होंने ही तैयार किया है.   

विशाल मिश्रा की कुल संपत्ति?
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, गायक विशाल मिश्रा की कुल संपत्ति लगभग 10 लाख से 50 लाख अमेरिकी डॉलर है. विशाल बॉलीवुड और तमिल फिल्मों के लिए गाने गाते हैं. साथ ही लाइव शो से भी उनकी अच्छी खासी इनकम होती है. विशाल मिश्रा के पास मर्सिडीज बेंज मेबैक GLS 600 है. इसकी कीमत भारत में 3.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है.  

यह भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस पर शुभांशु को मिला अशोक चक्र, लखनऊ के लाल ने अंतरिक्ष में रचा था इतिहास

यह भी पढ़ें :  घर बिका, झोपड़ी में रहे, ट्यूशन पढ़ा खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, मिलिए देश के सबसे अमीर टीचर से

TAGS

Singer Vishal Mishra

Trending news

Singer Vishal Mishra
कौन है यूपी के छोटे शहर का लड़का विशाल मिश्रा? 'घर कब आओगे' गाना हाे रहा ट्रेंड
mahatma gandhi death anniversary
जब गांधी जी ने जला दिये थे किसानों की जमीन के कागज, पढ़ें यूपी से जुड़े रोचक किस्से
siddharthnagar news
सीएम योगी ने दी 1052 करोड़ की सौगात, 229 परियोजनाओं से बदलेगी इस जिले की किस्मत
lakhimpur kheri news
न्याय की आस में टूटी युवती ! लोक-लाज और प्रताड़ना से आहत होकर की आत्महत्या
kaam ki khabar
UP में जमीन रजिस्ट्री में फर्जी दस्तावेज लगाने वाले सावधान! 1 फरवरी से नया नियम लागू
UP Lekhpal Bharti 2026
2 घंटे 100 प्रश्न...यूपी लेखपाल भर्ती आवेदन का आखिरी मौका, कैसा होगा एग्जाम पैटर्न?
Aparna and Pratik Divorce
अपर्णा-प्रतीक के बीच 'ऑल इज गुड' ! हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
Uttarakhand latest news
धामी कैबिनेट बैठक: उत्तराखंड हाईड्रोजन नीति 2026 समेत 8 प्रस्ताव मंजूर
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश: जौनपुर की फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की मौत
Lucknow news
सीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश, नाबालिग समेत महिला को पुलिस ने लिया हिरासत में