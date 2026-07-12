उन्नाव के लाल की पुणे में मौत, NDA ट्रेनिंग के दौरान बिगड़ी तबीयत, देश सेवा का सपना रह गया अधूरा

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ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उन्नाव के शुक्लागंज के नेहरू नगर के रहने वाले 18 वर्षीय अभिनव बाजपेई पुणे खड़कवासला महाराष्ट्र में एनडीए (नेशनल डिफेंस एकेडमी) में प्रशिक्षण ले रहे थे. अभिनव की ट्रेनिंग के दौरान 10 जुलाई को तबीयत बिगड़ गई. उन्हें मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक उनकी जान नहीं बचा पाए. रविवार को अभिनव को अंतिम विदाई दी गई.
ट्रेनिंग के दौरान बिगड़ी तबीयत
जानकारी के मुताबिक, नेहरू नगर के रहने वाले प्रदीप बाजपेई के बेटे अभिनव का चयन एनडीए में हो गया था. पुणे में अभिनव की ट्रेनिंग चल रही थी. 22 जून को अभिनव नेहरू नगर अपने घर से गए थे. 24 जून को अभिनव की ज्वाइनिंग हुई थी. बीते शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे पीटी के दौरान अभिनव को हार्ट अर्टक पड़ गया. उन्हें खड़कवासला के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए. NDA ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है.
पहली बार में हुआ था सेलेक्शन
अभिनव की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. बताया गया कि अभिनव अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे. उनकी बड़ी बहन अंशिका जीएसवीएम से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं. अभिनव के पिता प्रदीप ने बताया कि बेटा बचपन से ही होनहार था. उसका एनडीए में सेलेक्शन हुआ था. वह केंद्रीय विद्यालय कैंट में पढ़ता था. इसी साल रिजल्ट आया था. पहले प्रयास में ही अभिनव का एनडीए में सेलेक्शन हो गया था.
सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
प्रदीप ने बताया कि बेटे को डॉक्टर बनाना चाह रहा था, लेकिन वह एनडीए में जाकर देश की सेवा करना चाह रहा था. वहीं, एनडीए कैडेट का पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मौत के कारणों का पता लगाने के लिए विसरा सुरक्षित रख लिया गया है. रविवार को अभिनव का शव उनके घर पहुंचा. सैन्य सम्मान के साथ अभिनव को अंतिम विदाई दी गई. इस दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता भी घर पहुंच कर श्रद्धांजलि दी.