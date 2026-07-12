उन्नाव के लाल की पुणे में मौत, NDA ट्रेनिंग के दौरान बिगड़ी तबीयत, देश सेवा का सपना रह गया अधूरा

ट्रेनिंग के दौरान बिगड़ी तबीयत

जानकारी के मुताबिक, नेहरू नगर के रहने वाले प्रदीप बाजपेई के बेटे अभिनव का चयन एनडीए में हो गया था. पुणे में अभिनव की ट्रेनिंग चल रही थी. 22 जून को अभिनव नेहरू नगर अपने घर से गए थे. 24 जून को अभिनव की ज्वा​इनिंग हुई थी. बीते शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे पीटी के दौरान अभिनव को हार्ट अर्टक पड़ गया. उन्हें खड़कवासला के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए. NDA ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है.