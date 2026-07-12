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उन्नाव के लाल की पुणे में मौत, NDA ट्रेनिंग के दौरान बिगड़ी तबीयत, देश सेवा का सपना रह गया अधूरा

Unnao News: शुक्लागंज के रहने वाले 18 वर्षीय अभिनव बाजपेई का पहले ही प्रयास में एनडीए में सेलेक्शन हो गया था. 22 जून को वह पुणे ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे. 17 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 12, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:11 PM IST
उन्नाव के लाल की पुणे में मौत, NDA ट्रेनिंग के दौरान बिगड़ी तबीयत, देश सेवा का सपना रह गया अधूरा
Image Credit: Abhinav Bajpai (File Photo)

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