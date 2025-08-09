ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्‍नाव: उन्‍नाव में रक्षाबंधन के दिन बड़ा हादसा हो गया. यहां घर पर बहनें भाई को राखी बांधने का इंतजार कर रही थीं. वहीं, डिलीवरी देने घर से निकला भाई मांझे का शिकार हो गया. पंतग के मांझे से डिलीवरी बॉय का गला कट गया. हादसे में युवक की मौत हो गई. घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

रक्षाबंधन के दिन भाई की मौत

बता दें कि हिरण नगर थाना कोतवाली का रहने वाला अमर राजपूत (33) पुत्र दिनेश ब्लिंकइट में डिलीवरी बॉय का काम करता था. रक्षाबंधन पर बहनें घर आई थीं भाई को राखी बांधने. वहीं, अमर आज सुबह घर से ऑर्डर डिलीवर करने के लिए निकला था. जैसे ही वह हरदोई पुल के पास पहुंचा तभी सड़क के ऊपर से गुजर रही पतंग की डोर उसके गले में लिपट गई. मांझा इतना धारदार था कि देखते ही देखते उसका गला कट गया और खून से लथपथ होकर वह सड़क किनारे गिर पड़ा.

दो साल पहले हुई थी शादी

राहगीरों ने तुरंत अमर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घर वालों ने बताया कि बहनें राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही थीं. वह घर से बहनों को गिफ्ट देने के लिए पेमेंट लेने की बात कहकर निकला था. बहनों का रो रोकर बुरा हाल है. बताया गया कि अमर की शादी मात्र दो साल पहले हुई थी. उनकी एक साल की मासूम बेटी तिथि है.

तीन महीने से डिलीवरी बॉय का कर रहा था काम

अमर की पत्नी कोमल का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लोगों का कहना है कि अमर तीन महीने से ब्लिंक किट में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे थे. वहीं बेटे की मौत से मां कुसमा बदहवास है, कहती हैं कि जिस तरह बेटे की मौत हुई उसका पता लगाया जाए. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.

