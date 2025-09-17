उन्नाव का सरकारी स्कूल दे रहा प्राइवेट स्कूलों को मात, मिल रहीं डिजिटल क्लास से खेलकूद की सुविधाएं
उन्नाव का सरकारी स्कूल दे रहा प्राइवेट स्कूलों को मात, मिल रहीं डिजिटल क्लास से खेलकूद की सुविधाएं

Unnao News: सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई और सुविधाओं को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं. लेकिन उन्नाव जिले में एक ऐसा सरकारी विद्यालय है, जिसके आगे प्राइवेट स्कूलों की चमक भी फीकी नजर आती है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:02 PM IST
Unnao News/ज्ञानेंद्र प्रताप: उन्नाव जिले के औरास ब्लॉक का रामपुर गढोवां उच्च प्राथमिक विद्यालय निजी विद्यालयों की चमक फीकी कर रहा है. Zee media की टीम विद्यालय की हकीकत जानने पहुंची तो क्लास बच्चों से खचाखच भरी मिली. सभी बच्चे वेल ड्रेस्ड थे, यहां मौजूद बच्चे चहक कर बताते हैं कि उनके स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. 

स्कूल में चल रहीं स्मार्ट क्लास
बच्चियां कतार बद्ध होकर डंबल से प्रैक्टिस करती हुई नजर आईं. स्मार्ट क्लास पर बच्चों को पढ़ते हुए शिक्षक मिले. लर्निंग बाय डूइंग लैब में खेती-बाड़ी से लेकर पर्यावरण संरक्षण, कार्पेंट्री, प्लंबिंग, इलेक्ट्रीशियन जैसे गुर सिखाने वाले औजार और इंस्ट्रूमेंट भी मिले, बच्चे बाकायदा लैब में वैज्ञानिक प्रयोग करते नजर आए. 

खेलकूद में भी बच्चे अव्वल 
यहां के बच्चे खेल कूद में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं, बताया गया कि यहां की गर्ल्स और बॉयज की फुटबॉल टीम स्टेट चैंपियन हैं. राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा में आधा दर्जन से अधिक बच्चे अपना स्थान बना चुके हैं और इन बच्चों को सरकार की तरफ से अब 1000 प्रति महीना स्कॉलर मिल रही है.

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खुश
विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा खुशी वर्मा के चेहरे पर मुस्कान है बताती हैं कि विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. उनके शिक्षक बहुत अच्छे हैं. कक्षा 7 की छात्रा समरीन कहती हैं कि यहां निजी विद्यालयों से भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है. विद्यालय के बारे में गांव वालों का कहना है विद्यालय में शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं.

ग्रामीणों का क्या कहना?
रामपुर गढोवा गांव के रामकुमार कहते हैं कि उनकी बच्ची इसी विद्यालय में पढ़ती है, बताते हैं कि विद्यालय में पढ़ाई और सिखाई अच्छी होती है हमारे बच्चे कई जगह से बड़ी प्रतियोगिताएं जीत कर लाए हैं. गांव के ही कृष्णा राठौर बताते हैं कि उनके बच्चे 3 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते हैं यहां, क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है इसलिए दूसरे विद्यालयों से नाम कटा कर हम यहां पढ़ रहे हैं.

क्या बोले स्कूल के टीचर?
विद्यालय के सहायक शिक्षक प्रदीप वर्मा बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कायाकल्प योजना स्कूलों का कायाकल्प हुआ है. सरकार की पॉलिसी सरकारी विद्यालयों को लेकर बहुत अच्छी है. अगर सरकार की योजनाओं को ही धरातल पर उतार दिया जाए तो विद्यालय का कायाकल्प किया जा सकता है.

 

Unnao News

