आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 10 मिनट में 2 भीषण हादसे: एक बस ट्रक में घुसी, दूसरी पलटी; 34 यात्री घायल

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ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर रविवार तड़के हादसों का भीषण मंजर देखने को मिला. महज 10 मिनट के अंतराल में दो अलग-अलग स्लीपर बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं. इन दोनों हादसों में कुल 34 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. शुरुआती जांच के अनुसार, दोनों दुर्घटनाएं चालकों को नींद की झपकी आने के कारण हुईं.
कहां हुआ पहला हादसा (सुबह 4:40 बजे)
पहला दर्दनाक हादसा बांगरमऊ थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 231 पर हुआ. दिल्ली से गोंडा की ओर जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस के चालक को अचानक झपकी आ गई, जिससे तेज रफ्तार बस आगे चल रहे एक अज्ञात ट्रक में पीछे से जा घुसी. इस हादसे में बस सवार 8 यात्री घायल हो गए.
दूसरा हादसा (सुबह 4:50 बजे)
पहले हादसे के महज 10 मिनट बाद, बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 246 पर दूसरी स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई. दिल्ली से गोरखपुर जा रही यह बस चालक को नींद आने के कारण अनियंत्रित हो गई. इस दुर्घटना में 26 यात्री घायल हो गए.
राहत और बचाव कार्य
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और यूपीडा (UPIDA) की राहत टीम मौके पर पहुंची. सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है. एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है.
बदायूं में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली गहरी खाई में जाकर गिरा
जनपद बदायूं में कांवड़ लेने जा रहे कंवरियों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रैक्टर में तीस कांवडिए कांवड़ लेने भागीरथी कछ्ला गंगा घाट जा रहे थे. ट्रैक्टर ट्राली में डीजे भी बंधा हुआ था. किसी भी कांवडिया के हताहत होने की सूचना नहीं है. सूचना मिलते ही एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह सीओ सिटी राहुल पांडे भारी मात्रा में पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. ट्रैक्टर ट्रॉली कॉवाडियों के जत्थे के साथ दातागंज कोतवाली के डहरपुर कस्बे से जा रहे थे. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बरेली मथुरा हाईवे पर बालाजी मंदिर के पास हादसा हुआ.
ट्रैक्टर ट्राली पलटते ही देखने वालों की भीड़ जमा हो गई. दो क्रेन मशीनों से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया. पुलिस की मदद से सभी कांवडियों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अवनीश राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा घटनास्थल पर पहुंची. दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
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