ऐसे तो कसाई भी नहीं करता! दर्द से तड़पता रहा कुत्ता, शख्स ने जबड़ा फाड़कर मार डाला, रोंगटे खड़े कर देगी घटना
ऐसे तो कसाई भी नहीं करता! दर्द से तड़पता रहा कुत्ता, शख्स ने जबड़ा फाड़कर मार डाला, रोंगटे खड़े कर देगी घटना

Unnao News: उन्नाव जिले में एक शख्स ने जबड़ा फाड़कर एक कुत्ते को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि उसके बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:58 AM IST
Man Killed Dog in Unnao/ज्ञानेंद्र कुमार: यूपी के उन्नाव जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बेजुबान के साथ हुई क्रूरता को देखकर लोग सहम गए. युवक ने पहले कुत्ते को बेरहमी से पीटा फिर दोनों हाथों से जबड़ा फाड़कर मार डाला. कुत्ते का जबड़ा चीरते और दर्द से कराहते वीडियो भी वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद स्वयंसेवी संस्था ने मुकदमा दर्ज कराया है.

बच्चे को काटा, युवक ने कुत्ते को मार डाला
दरअसल पूरा मामला दही क्षेत्र के सराय कटियांन वसीरतगंज गांव का है. जहां एक कुत्ते की मौत पर लोग अलग-अलग राय जता रहे हैं. यहां गांव के एक छोटे बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया. बच्चे की चीख-पुकार सुनकर गुस्से में पिता ने कुत्ते पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया. गुस्सा इतना अधिक था कि लगातार पिटाई से कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई.

बेरहमी से मारा
बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार का बेटा घर के बाहर खेल रहा था. तभी उसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया. कुत्ता उसे दौड़ाने लगा, जिससे बच्चा डर के मारे जोर-जोर से चीखने लगा. पिता वीरेंद्र कुमार तमतमा गया और हाथ में लाठी लेकर कुत्ते पर टूट पड़ा. वह गुस्से में बिना रुके लगातार उस पर हमला करता रहा. घटना के बाद से गांव में मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

ग्रामीणों का क्या कहना?
कई ग्रामीणों ने आरोपी वीरेंद्र कुमार के इस काम को गलत ठहराया है. उनका कहना है कि जानवर को दूसरे तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता था. बच्चे को संकट में देखकर घबराना स्वाभाविक है लेकिन इतना निर्दयी व्यवहार उचित नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि इतनी निर्ममता तो कसाई भी जानवरों पर नहीं करता. वहीं, कुछ ग्रामीण वीरेंद्र कुमार के समर्थन में भी खड़े हैं. उनका कहना है कि जब कोई जानवर बच्चे पर हमला करने की कोशिश करता है तो उस वक्त इंसान के लिए अपनी संतान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है. ऐसी स्थिति में गुस्से में आकर उठाया गया कदम असामान्य नहीं है.

इंसानियत पशु-प्रेम के बीच बहस बनी घटना
यह घटना अब गांव में इंसानियत और पशु-प्रेम के बीच बहस का विषय बन गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी बच्चे की सुरक्षा के नाम पर एक बेजुबान जानवर की जान लेना सही है? या फिर इंसान को संयम और विवेक से काम लेते हुए जानवर को भगाने जैसे उपाय अपनाने चाहिए थे.

Unnao News

