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ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) की तैयारियों के बीच सफीपुर तहसील क्षेत्र के बम्हना गांव में मतदाता सूची को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है. गांव वालों ने आरोप लगाया है कि सालों पहले मृत हो चुके सात लोगों के नाम अब भी मतदाता सूची में दर्ज हैं. इसके अलावा शादी के बाद ससुराल में रह रही कई महिलाओं और गैरजनपद की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम भी सूची में शामिल कर लिया गया है.
BLO पर घर बैठे लिस्ट बनाने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि बिना किसी ग्राउंड या भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के यह सूची तैयार की गई है. संबंधित बीएलओ (BLO) नूरजहां पर घर बैठे ही मतदाता सूची फाइनल करने का आरोप लगा है.
जिलाधिकारी से शिकायत
ग्रामीण तहसील समाधान दिवस में पहुंचे.इस धांधली से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से मुलाकात कर पूरे मामले की लिखित शिकायत की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है. आरोप है कि जो महिलाएं ससुराल में रह रही हैं उनके नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं.
प्रशासन का रुख
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा (DM Ghanshayam Meena) ने ग्रामीणों की शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया है. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. पंचायत चुनाव से ठीक पहले सामने आई इस लापरवाही ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी तैयारियों की शुचिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला सफीपुर तहसील के बम्हना गांव का है.
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