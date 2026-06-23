Add Zee Business As A Preferred Source
App

Unnao News: वोटर लिस्ट में जिंदा हो गए 'मुर्दे'! BLO पर लापरवाही के आरोप; ग्रामीणों ने उठाए सवाल, जांच शुरू

Unnao News: उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव से पहले उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील के बम्हना गांव से प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां पंचायत चुनाव की मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) के पुनरीक्षण कार्य में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे हैं.

Written ByGyanendra PratapEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 23, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:21 PM IST
Unnao News: वोटर लिस्ट में जिंदा हो गए 'मुर्दे'! BLO पर लापरवाही के आरोप; ग्रामीणों ने उठाए सवाल, जांच शुरू
Image Credit: Unnao News

About the Author

Gyanendra Pratap

Gyanendra Pratap

ज्ञानेंद्र प्रताप ज़ी न्यूज़ में उन्नाव के संवाददाता हैं. उन्हें पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले वह आज अखबार और हिंदुस्तान अखबार में प्रशासनिक व राजनीतिक रिपोर्टर के रूप में करीब आठ वर्षों तक कार्य कर चुके हैं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने कानपुर के बांस मंडी अग्निकांड, महाकुंभ की 45 दिनों से अधिक की कवरेज और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चित घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी उन्हें मीडिया छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए कई बार आमंत्रित कर चुकी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोना खरीदने का शानदार मौका! यूपी में औंधे मुंह गिरा सोना, जानें 1kg चांदी का भाव
चांदी का भाव55 min ago
2
Kanpur News1 hr ago
3
Meerut News1 hr ago
4
prayagraj news1 hr ago
5
prayagraj news2 hrs ago