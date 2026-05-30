ट्रक समेत 77 फ्रिज और 40 एसी लूटे, फिर दुकानदारों और कारोबारियों को बेचे; 1 लाख के इनामी गैंग का पर्दाफाश

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उन्नाव जिले में कंटेनर लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है. एसओजी, सर्विलांस और अजगैन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 77 फ्रिज और 40 स्प्लिट एसी से भरे कंटेनर को बरामद करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह का सरगना पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में पकड़ा गया.

क्या है पूरा मामला

यह मामला 25 मई की रात का है, जब सोहरामऊ थाना क्षेत्र स्थित आशाखेड़ा के एक गोदाम से फ्रिज लादकर कानपुर के लिए रवाना हुआ कंटेनर रास्ते में लापता हो गया था. बाद में कंटेनर चालक नीरज गंभीर रूप से घायल हालत में चमरौली गांव के पास मिला. घटना के बाद कंटेनर मालिक की शिकायत पर अजगैन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की.

लुटेरों तक कैसे पहुंची पुलिस

जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस ट्रैकिंग और सर्विलांस की मदद से पुलिस गिरोह तक पहुंची. कार्रवाई के दौरान कुशीनगर से चार आरोपियों को कंटेनर और लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में पता चला कि गिरोह का सरगना बिहार के मोतिहारी जिले का रहने वाला छोट्टन चौधरी वारदात स्थल के आसपास ही दूसरी लूट की योजना बनाकर छिपा हुआ है.

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मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर लुटेरों को दबोचा

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संदिग्ध व्यक्ति चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने गुरुद्वारा रोड पर मौजूद है. पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए.

दो कारोबारी समेत कुल 5 गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कंटेनर का नंबर बदलकर जांच को भ्रमित करने की कोशिश की थी. गिरोह के सदस्य 30 फ्रिज पहले ही बिना किसी वैध दस्तावेज के बेच चुके थे. इस मामले में एक ढाबा संचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

लुटेरों से बड़ी संख्या में एसी-फ्रिज और एक कंटेनर बरामद

बरामदगी में 47 फ्रिज, 40 स्प्लिट एसी, लूटा गया कंटेनर ट्रक, तमंचा और कारतूस शामिल हैं. पुलिस की इस बड़ी सफलता पर टीम को एक लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की गई है. अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य संभावित नेटवर्क और खरीदारों की पहचान के लिए जांच जारी है.

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