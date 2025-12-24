Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3052064
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

हमें न्याय दिलाया जाए.....उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर पीड़िता ने लगाई गुहार

Unnao News: उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी व पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर पीड़िता का एक वीडियो सामने आया है. इसमें उन्नाव रेप केस की पीड़िता  न्याय की गुहार लगा रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Unnao Rape Case
Unnao Rape Case

Unnao Rape Case Victim: उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी व पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है. कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर रेप केस की पीड़िता अपनी मां और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ दिल्ली इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी. इस दौरान पुलिस देर रात दोनों को उठा ले गई. अब उन्नाव रेप केस पीड़िता का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो के जरिए उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Unnao rape case

Trending news

Unnao rape case
हमें न्याय दिलाया जाए.....उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने लगाई गुहार
Moradabad news
6 साल की बच्ची के साथ 65 वर्षीय बुजुर्ग ने की हैवानियत, घर से बहला-फुसलाकर ले गया था
Dry Days List 2026 in UP
2026 में यूपी में कब-कब बंद रहेंगी शराब की दुकानें, देखें ड्राई डे की पूरी लिस्ट
Lucknow news
लखनऊ: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, छात्र नेता ने मुंडवाया सिर
traffic diversion
PM Modi के लखनऊ दौरे को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी, इन मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री
Interesting News
यूपी के इस जिले में है कोणार्क जैसा अद्भुत सूर्य मंदिर, गर्भगृह को छूती पहली किरण
Varanasi News
वाराणसी के होटल ‘O BHU कैंपस’ में पुलिस की छापेमारी! अवैध विदेशी ठहराव का खुलासा
Gorakhpur News
कॉल बनी 'काल'! घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा, खेत में मिली लाश
UP Winter Session
'आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे... ', सदन में गरजे डिप्टी सीएम
Fatehpur News
फतेहपुर में सौ साल पुरानी मजार पर हथौड़ों से वार! बजरंग दल कार्यकर्ता हिरासत में