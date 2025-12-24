हमें न्याय दिलाया जाए.....उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर पीड़िता ने लगाई गुहार

Unnao News: उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी व पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर पीड़िता का एक वीडियो सामने आया है. इसमें उन्नाव रेप केस की पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है.
Unnao Rape Case Victim: उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी व पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है. कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर रेप केस की पीड़िता अपनी मां और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ दिल्ली इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी. इस दौरान पुलिस देर रात दोनों को उठा ले गई. अब उन्नाव रेप केस पीड़िता का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो के जरिए उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है.