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Unnao: उन्नाव जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई. हादसा आसीवन थाना क्षेत्र के नंगाखेड़ा गांव के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना शाम करीब पांच बजे के आसपास हुई. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर आसीवन थाना पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया.
मृतकों की पहचान में जुटी जांच टीम
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन के दस्तावेजों और नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक पड़ताल में आशंका जताई जा रही है कि हादसे में जान गंवाने वाले लोग प्रयागराज जनपद के निवासी हो सकते हैं. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी.
परिजनों को सूचना देने का प्रयास
हादसे की खबर मिलते ही पुलिस ने मृतकों के परिजनों तक सूचना पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी. वाहन के पंजीकरण रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों की मदद से संबंधित परिवारों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पहचान सुनिश्चित होने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
जांच के दायरे में हादसे के कारण
घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि ट्रक सड़क किनारे किस परिस्थिति में खड़ा था और हादसे के समय कार की रफ्तार कितनी थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
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