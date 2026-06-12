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उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत; खराब खड़े ट्रेलर में पीछे से घुसी कार

Unnao Accident News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. कार सवार लोग दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे थे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 12, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:59 PM IST
उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत; खराब खड़े ट्रेलर में पीछे से घुसी कार

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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