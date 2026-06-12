जांच के दायरे में हादसे के कारण

घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि ट्रक सड़क किनारे किस परिस्थिति में खड़ा था और हादसे के समय कार की रफ्तार कितनी थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.