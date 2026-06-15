राज्य चुनें
ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. चर्चित साधु मिलनदास हत्याकांड के मुख्य आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी दुर्दांत अपराधी इजराइल को पुलिस ने एक भीषण मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. पुलिस ने आरोपी इजराइल पर एक लाख का इनाम घोषित किया था. यह मुठभेड़ बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ताजपुर अंडरपास के पास हुई. इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड ताबड़तोड़ गोलियां चलीं, जिसमें एसओजी (SOG) के एक जांबाज सिपाही विकास भी घायल हुए हैं, जबकि एक सब-इंस्पेक्टर बाल-बाल बचे हैं.
कहां हुई मुठभेड़?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) जयप्रकाश सिंह के अनुसार, पुलिस और स्वाट/एसओजी की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि साधु हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रहा मुख्य आरोपी इजराइल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बांगरमऊ इलाके से गुजरने वाला है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ताजपुर अंडरपास के पास घेराबंदी की. खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश इजराइल ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग झोंक दी.
SI की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी गोली, जांबाज सिपाही घायल
बदमाश की तरफ से हुई अचानक फायरिंग में एसओजी के जांबाज सिपाही विकास के हाथ में गोली लग गई, जिससे वे लहूलुहान होकर गिर पड़े. वहीं, बदमाश द्वारा चलाई गई एक अन्य गोली सब-इंस्पेक्टर (SI) न्यूटन कुमार सिंह की छाती पर लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनकी जान बाल-बाल बच गई. पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में मुख्य आरोपी इजराइल को कई गोलियां लगीं, जिससे वह वहीं ढेर हो गया.
साधु हत्याकांड के बाद से पुलिस को थी सरगर्मी से तलाश
बता दें कि साधु मिलन दास की 9 जून को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. गौरतलब है कि साधु मिलनदास की निर्मम हत्या के बाद से ही आरोपी इजराइल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसके चलते पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का नगद इनाम घोषित कर रखा था. पुलिस ने मौके से घायल सिपाही विकास और बदमाश इजराइल को तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने इजराइल को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से अवैध हथियार, भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!