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कानपुर में ब्रिटानिया फैक्ट्री के मजदूरों का भारी हंगामा, वेतन बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन

Kanpur News: कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में स्थित ब्रिटानिया फैक्ट्री के बाहर उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 19, 2026, 12:22 PM IST
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कानपुर में ब्रिटानिया फैक्ट्री के मजदूरों का भारी हंगामा, वेतन बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में स्थित ब्रिटानिया फैक्ट्री के बाहर उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए. काफी समय से कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों से नाराज कर्मचारियों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के जमाने में उनका मौजूदा वेतन घर चलाने के लिए नाकाफी है, इसलिए कंपनी को जल्द से जल्द उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी करनी चाहिए.

वेतन बढ़ोतरी और अन्य मांगों पर अड़े कर्मचारी
प्रदर्शनकारी मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपने की बात कही. प्रदर्शन में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल थीं. मजदूरों का आरोप है कि वे लंबे समय से पूरी ईमानदारी के साथ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन उनकी आर्थिक स्थिति और जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है.  वेतन वृद्धि के साथ-साथ मजदूरों ने काम के घंटे तय करने और अन्य जरूरी सुविधाएं दिए जाने की भी मांग की है. कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.

मौके पर पहुंची पुलिस
फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों मजदूरों के जुटने और हंगामे की खबर मिलते ही सचेंडी थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस बल ने स्थिति को संभालने और फैक्ट्री के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों ने मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारियों से भी संपर्क साधा है ताकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके. फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस की निगरानी में बातचीत का दौर जारी है.

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