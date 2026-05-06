UP Accident: उन्नाव में लोडर ने मारी बाइक को टक्कर, 2 की मौत, कानपुर में एक के बाद एक भिड़ीं 6 गाड़ियां, 20 KM लंबा जाम

ज्ञानेंद्र/प्रवीण पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर के पतारा में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां पर ईको वैन और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई और एक के बाद एक छह गाड़ियां आपस में टकरा गईं. मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकालकर पतारा सीएचसी पहुंचाया. जहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार कर सभी को गंभीर हालत में कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया है. इस घटना के दौरान हाइवे पर लगभग बीस किलो मीटर जाम लग गया. पुलिस हाइवे पर डायवर्जन लागू कर यातयात बहाल कराने का प्रयास कर रही है.

जानिए पूरा मामला…

जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात के मूसेपुर से बारात मंगलवार को घाटमपुर थाना के उमरी गांव गई थी. बुधवार की सुबह बारात वापस कानपुर देहात लौट रही थी. बताया जा रहा है कि रास्ते में घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा कस्बा स्थित तिलसड़ा मोड़ के पास ईको वैन मोड़ पर बंद हो गई. और वह पीछे की तरफ लुढ़कने लगी. इसी दौरान घाटमपुर की तरफ से गिट्‌टी लदा डंपर आ रहा था और उसने वैन में पीछे से टक्कर मार दी. तब तक डंपर संभलता तब तक, तब तक पीछे से आ रहीं बारातियों से भरी तीन गाड़ियां और एक डीसीएम भी टकरा गई. इस हादसे में अलग-अलग गाड़ियों के ड्राइवर और कार सवार सहित कुल 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पतारा चौकी पुलिस एनएचआई की पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला और पतारा सीएचसी पहुंचाया. जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर सभी 16 घायलों को कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

उन्नाव में सड़क हादसा, दो की मौत

यूपी के उन्नाव में भी सड़क हादसा हुआ है. लोडर और बाइक की भिड़ंत में दो बाइक सवारों की मौत हो गई है. बाइक सवार उन्नाव से पुरवा की तरफ जा रहे थे.

तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम को भेजा. पुलिस मृतकों की सिनाख्त और लोडर की तलाश में जुटी है. ये हादसा उन्नाव पुरवा मार्ग पर दही थाना क्षेत्र के दरोगा खेडा में हुआ.

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