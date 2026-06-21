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आलोक कुमार/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद से एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को जिला अस्पताल माती रेफर किया गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डेरापुर पुलिस हादसे की वजह की जांच में जुटी है.
कहां हुआ हादसा?
ये हादसा डेरापुर-रूरा मार्ग पर गलुवापुर के पास हुआ. मिली जानकारी के अनुसार, यह हृदय विदारक दुर्घटना डेरापुर-रूरा मार्ग पर गलुवापुर गांव के पास हुई. बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिलें तेज रफ्तार में जा रही थीं और अलग-अलग दिशाओं से आ रही थीं. गलुवापुर के पास मोड़ पर दोनों बाइकों के बीच संतुलन बिगड़ा और उनके बीच इतनी जोरदार आमने-सामने की भिड़ंत हुई कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग तुरंत मौके की तरफ दौड़े. इस हादसे
दो बाइक सवारों की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक
इस हादसे में दो मोटरसाइकिल सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे में एक युवक घायल हो गया. युवक की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची डेरापुर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल माती (कानपुर देहात) रेफर कर दिया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.
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