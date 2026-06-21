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कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा; दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, दो युवकों की मौके पर मौत व एक गंभीर

Kanpur Accident: कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा की खबर है. दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में दो की जान चली गई है.

Written ByAlok KumarEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 21, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:18 AM IST
कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा; दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, दो युवकों की मौके पर मौत व एक गंभीर
Image Credit: kanpur news

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Alok Kumar

Alok Kumar

जी न्यूज डिजिटल के संपादक। पत्रकारिता में यूनिवार्ता, बीबीसी, नेटवर्क18, सहारा, टीवी 9 जैसी संस्थाओं के बाद टाइम्स इंटरनेट तक 22 साल का सफर जो रांची से शुरू होकर, एनसीआर, पटना और फिर एनसीआर तक पहुंचा है पर दिल जन्मस्थली मुजफ्फरपुर, बिहार में बसता है. देश-विदेश, खेल और बिज़नस जगत में खास रुचि। डिजिटल माध्यम के नए प्रयोगों में दिलचस्पी के साथ सीखने की सतत इच्छा... Twitter Handle - @dmalok

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