दो बाइक सवारों की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक

इस हादसे में दो मोटरसाइकिल सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे में एक युवक घायल हो गया. युवक की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची डेरापुर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल माती (कानपुर देहात) रेफर कर दिया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.