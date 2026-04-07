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UP Accident: यूपी में रफ्तार का कहर, कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत, दो युवकों की मौत, श्रावस्ती में एक ने गंवाई जान

UP Accident: यूपी में कई जगह पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. कानपुर और श्रावस्ती में सड़क हादसे में तीन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:11 AM IST
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कानपुर/श्रावस्ती: यूपी के कानपुर और श्रावस्ती से हादसे की खबर है. कानपुर में  ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं श्रावस्ती में बाइक और कार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है. दोनों जगहों पर पुलिस घटना की जांच में जुटी है. पढ़िए खबर...

कानपुर में सड़क हादसा
कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर रोड पर देर रात लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची.  पुलिस ने घायलों को घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया जहां डाक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. घाटमपुर सीएचसी पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने परिजनो को समझाने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है. 

सिसवा पुल के पास भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, 4 घायल
यूपी के श्रावस्ती जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला.  भिनगा कोतवाली क्षेत्र के सिसवा पुल के पास बाइक और कार की जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

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बताया जा रहा है कि सिसवा पुल के पास बाइक और कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं बाइक पर सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.  सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

जांच में जुटी पुलिस
हादसे में कार सवार एसआई अजय यादव भी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया.  शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रत्यक्ष दर्शियों की मानें तो टक्कर बहुत ही भयानक थी. वहां से गुजर रहे आरएसएस के जिला प्रचारक व उनके सहयोगियों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल भिजवाया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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