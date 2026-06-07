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सत्ता से दूर जाते ही टूट गया 40 साल पुराना रिश्ता... कानपुर में इंडिया गठबंधन पर बरसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

Pankaj Chaudhary in kanpur dehat: यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को कानपुर देहात दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की.

Written ByAlok Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:04 PM IST
सत्ता से दूर जाते ही टूट गया 40 साल पुराना रिश्ता... कानपुर में इंडिया गठबंधन पर बरसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी
Image Credit: Pankaj Chaudhary

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Alok Tripathi

Alok Tripathi

आलोक त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले से ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. उन्होंने कई स्थानीय समाचार चैनलों और अखबारों में अपनी सेवाएं दी हैं. वह 2022 से ज़ी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. ग्रामीण मुद्दों, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा है.

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