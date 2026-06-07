इंडिया गठबंधन का अब कोई मतलब नहीं

पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने लोगों को गुमराह किया था, लेकिन अब उनका झूठ सबके सामने आ चुका है. इसलिए बीते दिनों कई राज्यों में हुए चुनाव के बीजेपी में प्रचंड जीत हासिल की. इंडिया गठबंधन को लेकर पंकज चौधरी ने कहा उस पर क्या ही बोलें, 40 साल पुराना संबंध कांग्रेस और डीएमके का था, लेकिन जरा सा वो सत्ता से दूर गए और कांग्रेस ने उसका साथ छोड़ने में एक पल नहीं लगाया. बंगाल की भी हालत देख लिए, झारखंड के मुक्तिमोर्च की हालत देख लीजिए, इंडिया एलाइंस का अब कोई मतलब नहीं रह गया है.