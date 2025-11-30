हम ट्रांसफर करते हैं वह इस्तीफा दे देते...यूपी में डॉक्टरों की कमी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: यूपी के डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है. प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चिकित्सकों की पूरे देश में कमी है. हम ट्रांसफर करते हैं वह इस्तीफा देकर प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं.

उन्नाव पहुंचे थे ब्रजेश पाठक

दरअसल, ब्रजेश पाठक उन्नाव में बीजेपी जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी के घर पहुंचे थे. मीडिया से बातचीत के दौरान ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी संभावित हार को आते हुए देख रहा है. बिहार में जिस ढंग से विपक्ष के गुंडाराज और जंगल राज को हराया, उसे दुनिया ने देखा. मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में जिस तरह से सफाया किया अखिलेश यादव को वही पेट में दर्द हो रहा है.

अखिलेश के पेट में दर्द हो रहा

ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की चर्चा डेवलपमेंट के तौर पर हो रही है और 2017 से पहले प्रदेश में गुंडाराज था. वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था. उन्नाव में कौन माफ़िया था, हर जिले में माफ़िया थे. ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में अब माफिया और गुंडों के लिए जगह नहीं है.

मन की बात कार्यक्रम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधा

वहीं, मन की बात कार्यक्रम को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में पीरोने का काम किया है. चाहे गांव के किसानों की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे खेलों की बात हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री की सब पर नजर रहती है.

'यूपी में डीएम से ज्यादा सैलरी डॉक्टर की'

ब्रजेश पाठक ने चिकित्सकों की कमी के सवाल पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि पूरे देश में पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की काफी कमी थी. पीएम मोदी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाया है और हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती करने के लिए अभियान चलाया. हमने सीएमओ को यह अधिकार दिया है कि कहीं भी विशेषज्ञ चिकित्सक स्थानीय स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक मिले तो रिवर्स फीडिंग के आधार पर ₹5 लाख तक सैलरी है, जिलाधिकारी की भी ₹500000 सैलरी नहीं है. उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो सर्वाधिक महीने का भुगतान विशेषज्ञ चिकित्सकों को करने के लिए तैयार है.