'ब्राह्मण चला अखिलेश के संग', कानपुर में गरमाया चुनावी माहौल

ब्राह्मण चला अखिलेश के संग का नारा

इस सम्मेलन का सबसे प्रमुख आकर्षण मंच के पीछे लगा वह पोस्टर था, जिस पर लिखा था. ब्राह्मण चला अखिलेश के संग यह नारा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब अपने पारंपरिक PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के समीकरण से आगे बढ़कर अन्य वर्गों, विशेषकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी उन ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाना चाहती है, जो वर्तमान सत्ताधारी दल से नाराज बताए जा रहे हैं.