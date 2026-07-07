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'ब्राह्मण चला अखिलेश के संग', कानपुर में गरमाया चुनावी माहौल

Samajwadi Party Brahmin Conference: प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी लगभग छह महीने का समय बाकी है, लेकिन राज्य में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:07 PM IST
'ब्राह्मण चला अखिलेश के संग', कानपुर में गरमाया चुनावी माहौल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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