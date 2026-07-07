'ब्राह्मण चला अखिलेश के संग', कानपुर में गरमाया चुनावी माहौल

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कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी लगभग छह महीने का समय बाकी है, लेकिन राज्य में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है. सभी राजनीतिक दल अपने-अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं. इसी चुनावी तैयारी के बीच कानपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन चर्चा का केंद्र बन गया है.
ब्राह्मण चला अखिलेश के संग का नारा
इस सम्मेलन का सबसे प्रमुख आकर्षण मंच के पीछे लगा वह पोस्टर था, जिस पर लिखा था. ब्राह्मण चला अखिलेश के संग यह नारा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समाजवादी पार्टी अब अपने पारंपरिक PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के समीकरण से आगे बढ़कर अन्य वर्गों, विशेषकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी उन ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाना चाहती है, जो वर्तमान सत्ताधारी दल से नाराज बताए जा रहे हैं.
सुरक्षा और सम्मान का वादा
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए बलिया से सपा सांसद सनातन पाण्डेय ने ब्राह्मण समाज को आश्वस्त किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ब्राह्मणों को न केवल पूरा सम्मान दिया जाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने तर्क दिया कि सपा के पिछले शासनकाल में भी ब्राह्मणों को उचित मान-सम्मान मिला था. वक्ताओं ने इस दौरान प्रदेश में ब्राह्मण समाज के कथित उत्पीड़न और उन पर दर्ज मुकदमों के मुद्दों को भी जोर-शोर से उठाया.
राम मंदिर मुद्दे पर तीखे तेवर
मीडिया से बात करते हुए सांसद सनातन पाण्डेय ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और चंपत राय पर सीधा हमला बोला और इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है.
चुनावी बिसात और नई रणनीति
सांसद पाण्डेय के अनुसार, कानपुर का यह कार्यक्रम 5 अगस्त को लखनऊ में होने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मोत्सव की तैयारियों का हिस्सा था. हालांकि, जिस तरह से यह आयोजन ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर किया गया, वह यह दिखाता है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों में कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं है.
जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण और भी जटिल होता जा रहा है. कानपुर का यह ब्राह्मण सम्मेलन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राजनीतिक दल अब सामाजिक आधार को चौड़ा करने के लिए हर संभव रणनीति पर काम कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि सपा की यह नई कोशिश चुनावी नतीजों पर कितना असर डालती है.