इंतजार खत्म! यूपी के इस जिले में बनेगा 15 KM लंबा बाईपास, जुड़ेगा स्टेट हाईवे से

Mainpuri News: मैनपुरी वालों के लिए अच्छी खबर है. बता दें कि प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित दक्षिणी बाईपास के निर्माण की मंजूरी दे दी है. इससे आम यात्रियों, व्यापारिक वाहनों और स्थानीय लोगों को जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
Trending Photos
Mainpuri News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में बहुप्रतीक्षित दक्षिणी बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. शासन से 55 करोड़ रुपये का बजट पहले पैकेज के लिए स्वीकृत किया गया है. लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया और विभागीय औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिससे अब परियोजना के जमीनी क्रियान्वयन की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है.
जाम से मिलेगी बड़ी राहत
भोगांव-शिकोहाबाद स्टेट फोरलेन हाईवे पर मैनपुरी शहर में अक्सर भारी जाम की स्थिति बनती है. नया दक्षिणी बाईपास बनने के बाद भारी वाहनों का दबाव शहर से बाहर हो जाएगा. इससे आम यात्रियों, व्यापारिक वाहनों और स्थानीय लोगों को जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
पहले चरण में 15.150 किमी सड़क
दक्षिणी बाईपास के पहले चरण में कुल 15.150 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा. यह सड़क 10 मीटर चौड़ी होगी, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित बनेगा. यह बाईपास शहर के दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरेगा और स्टेट फोरलेन हाईवे को सीधे जोड़ते हुए ट्रैफिक का दबाव कम करेगा.
ईशन नदी पर बनेगा बड़ा पुल
बाईपास के पहले पैकेज में ईशन नदी पर एक बड़ा पुल भी बनाया जाएगा. यह पुल गांव दिवन्नपुर चौधरी के पास प्रस्तावित है. इसके निर्माण की जिम्मेदारी राजकीय सेतु निगम निर्माण इकाई आगरा को दी गई है. सेतु निगम के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और तकनीकी तैयारी शुरू हो चुकी है.
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा रही है. पहले चरण में भोगांव तहसील के नौ और सदर तहसील के एक गांव की जमीन ली जाएगी. संबंधित गांवों के काश्तकारों को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिससे अधिग्रहण में तेजी आने की संभावना है.
इन गांवों की जमीन होगी शामिल
बाईपास निर्माण के लिए मेरापुर सूजापुर, सिवाई भदौरा, ब्यौती खुर्द, टिकसुरी, दिवन्नपुर चौधरी, राजलपुर, अजीतगंज, कछपुरा, मंछना और सदर तहसील के औडेन्य पडरिया गांवों की जमीन ली जाएगी. इन क्षेत्रों से होकर सड़क गुजरने से आसपास के गांवों को भी बेहतर कनेक्टिविटी और विकास का लाभ मिलेगा.
अप्रैल से काम शुरू होने की उम्मीद
लोक निर्माण विभाग के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की शासन से मंजूरी मिलते ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है. संभावना है कि अप्रैल माह से बाईपास पर काम शुरू हो जाएगा. अधिशासी अभियंता एके अरुण ने बताया कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है.