राज्य चुनें
Kanpur Metro Expansion Plan: औद्योगिक नगरी कानपुर में जाम की झंझट को खत्म करने और सार्वजनिक परिवहन को दिल्ली-नोएडा जैसी हाईटेक रफ्तार देने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने शहर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की संभावित रूपरेखा शासन के सामने पेश की है. इसके तहत कानपुर में लगभग 83.658 किलोमीटर लंबे 7 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है.
इस नए प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए कानपुर को पड़ोसी जिले उन्नाव से सीधे जोड़ा जाएगा. उन्नाव से गुमटी नंबर-5 होते हुए नमक फैक्टरी चौराहा तक शहर का सबसे बड़ा मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.
मुख्य सचिव के सामने हुआ प्रजेंटेशन, 'राइट्स' की रिपोर्ट पर आधारित है सर्वे
करीब 10 दिन पहले लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सभी विभागों की उच्च स्तरीय बैठक में यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने इस विस्तार का प्रजेंटेशन दिया. मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक, राइट्स लिमिटेड (RITES) द्वारा तैयार की जा रही 'कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' की प्रारंभिक रिपोर्ट में कानपुर के भीतर मेट्रो के विस्तार की भारी संभावनाएं जताई गई हैं. यूपी मेट्रो की टीम ने शहर में करीब 6 से 7 महीने तक ग्राउंड सर्वे किया, जिसके बाद यह खाका तैयार हुआ है.
कैसा होगा 83 किलोमीटर का नया नेटवर्क?
प्रस्तावित नए विस्तार को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शहर के प्रमुख आवासीय, औद्योगिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक इलाके आपस में कनेक्ट हो सकें.
कुल लंबाई: लगभग 83.658 किलोमीटर
एलिवेटेड (ऊपर) सेक्शन: 59.648 किलोमीटर
अंडरग्राउंड (भूमिगत) सेक्शन: 24.01 किलोमीटर
क्या कहते हैं अधिकारी?
यूपीएमआरसी संयुक्त महा प्रबंधक (जनसंपर्क विभाग) पंचानन मिश्रा ने बताया कि हाल ही में शासन के साथ हुई बैठक में भविष्य के लिए मेट्रो की उपयोगिता व विस्तार पर प्रस्तुतिकरण दिया गया है. इस पर नीतिगत निर्णय होने के बाद आगे का कार्य (DPR तैयार करना) शुरू किया जाएगा.
अगले साल शुरू हो सकता है नौबस्ता-बर्रा (कॉरिडोर-3) का काम
कानपुर के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है. मेट्रो कॉरिडोर-1 और कॉरिडोर-2 को आपस में जोड़ने वाले 'कॉरिडोर-तीन' (नौबस्ता से बर्रा-आठ) का निर्माण कार्य अगले साल शुरू होने की पूरी उम्मीद है. यह रूट 8.078 किलोमीटर लंबा होगा और पूरी तरह से एलिवेटेड रहेगा. कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) ने राइट्स के माध्यम से इसका DPR पहले ही तैयार करा लिया है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. अब केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
अगले महीने से सेंट्रल से नौबस्ता के बीच सफर की तैयारी
एक तरफ जहां नए रूटों की प्लानिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रोजेक्ट भी तेजी पर है. यूपीएमआरसी के मुताबिक, अगले महीने (जुलाई) से कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता के बीच मेट्रो ट्रेनों का व्यावसायिक संचालन शुरू करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं. इसके शुरू होते ही शहर के एक बड़े हिस्से को जाम से तत्काल राहत मिल जाएगी.