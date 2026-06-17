मुख्य सचिव के सामने हुआ प्रजेंटेशन, 'राइट्स' की रिपोर्ट पर आधारित है सर्वे

करीब 10 दिन पहले लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सभी विभागों की उच्च स्तरीय बैठक में यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने इस विस्तार का प्रजेंटेशन दिया. मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक, राइट्स लिमिटेड (RITES) द्वारा तैयार की जा रही 'कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' की प्रारंभिक रिपोर्ट में कानपुर के भीतर मेट्रो के विस्तार की भारी संभावनाएं जताई गई हैं. यूपी मेट्रो की टीम ने शहर में करीब 6 से 7 महीने तक ग्राउंड सर्वे किया, जिसके बाद यह खाका तैयार हुआ है.