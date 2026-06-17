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कानपुर को मिलेगी दिल्ली-नोएडा जैसी मेट्रो कनेक्टिविटी! 83 किमी नेटवर्क और उन्नाव तक सीधा सफर

Kanpur Metro Expansion Plan: कानपुर में मेट्रो नेटवर्क विस्तार का बड़ा प्लान तैयार किया गया है. लगभग 83.658 किलोमीटर लंबे 7 नए मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनसे उन्नाव को भी सीधे जोड़ा जाएगा. जानें पूरी योजना और नए रूट की खास बातें...

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:35 AM IST
कानपुर को मिलेगी दिल्ली-नोएडा जैसी मेट्रो कनेक्टिविटी! 83 किमी नेटवर्क और उन्नाव तक सीधा सफर
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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