यूपी में पकड़े गए MP के ऊर्जा मंत्री! SSP को रौब दिखाना पड़ गया भारी, खुल गई सारी पोल
यूपी में पकड़े गए MP के ऊर्जा मंत्री! SSP को रौब दिखाना पड़ गया भारी, खुल गई सारी पोल

Etawah News: मध्‍य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बताकर एसएसपी को फोनकर रौब दिखाया. इतना ही नहीं पद से हटाने तक की भी धमकी दे दी. एक गलती ने ऊर्जा मंत्री को सलाखों तक पहुंचा दिया. पहले भी आरोपी ऐसे कारनामे कर चुका है.    

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:42 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है
अन्नू चौरसिया/इटावा: यूपी के इटावा में फर्जी ऊर्जा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है. मध्‍य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बताकर आरोपी ने चौकी इंचार्ज को रौब दिखाई. साथ ही रेप के आरोपी भाई को छुड़ाने के लिए पुलिस अफसर को पद से हटाने तक की धमकी भी दे दी. अब यूपी पुलिस ने फर्जी ऊर्जा मंत्री को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.  

यह है पूरा मामला 
दरअसल, इटावा जनपद के थाना भरेह इलाके के पिपरोली गढ़िया गांव के रहने वाले अंकित सिंह परिहार का भाई लोकेंद्र पर लड़की को भगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि अंक‍ित सिंह परिहार ने अपने भाई लोकेंद्र का केस से नाम निकालने और संबंधित चौकी इंचार्ज को पद से हटाने से पहले शातिराना तरीके से खेल खेला. लेकिन उसे नहीं पता कि उसका यह खेल कितना भारी पड़ जाएगा?. 

खुद को बताया मध्‍य प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह
आरोप है कि अंकित ने खुद को मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह बनकर इटावा एसएसपी को फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की. इतना ही नहीं अपने भाई लोकेंद्र को केस से बाहर निकालने के लिए दबाव भी बनाया. इसके बाद एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव को शक हुआ तो जांच कराई गई. जांच में फोन करने वाला कोई मंत्री नहीं बल्कि इटावा का रहने वाला एक युवक निकला है. 

पहले भी वर्दी पहनकर लोगों को धमका चुका है 
एसएसपी इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्‍तव ने बताया गया कि अंकित सिंह परिहार पहले भी वर्दी पहनकर लोगों को धमकाता था. इसके ऊपर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले महाराजपुर थाने और इटावा के सहसों थाने में मुकदमा दर्ज है. पुलिस ने अंकित के पास से ऊर्जा मंत्री के नाम से आई कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं. उनका कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. 

