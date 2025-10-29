UP Encounter News: 'ऑपरेशन लंगड़ा' का जबरदस्त असर, बदायूं समेत इन जिलों में बदमाशों संग मुठभेड़, पुलिस ने धड़ाधड़ कई को दबोचा

Badaun/Meerut/kanpur/hapur/operation langda:उत्तर प्रदेश में पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। राज्य भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है। बदमाशों की गोलीबारी के जवाब में पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्‍हें पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, कानपुर देहात और हापुड़ में बीती रात और सुबह के समय पुलिस की अपराधियों से आमने-सामने की भिड़ंत हुई।

बदायूं: दंपति से लूट का आरोपी सत्यपाल घायल होकर गिरफ्तार

बदायूं जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने लूट के आरोपी सत्यपाल को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया. अलापुर थाना क्षेत्र के अठर्रा कुनिया निवासी सत्यपाल पर दंपति से लूट का आरोप है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ कादरचौक थाना क्षेत्र के मामूरगंज इलाके में हुई.

बुलंदशहर: बाइक लूट का शातिर अरुण ढेर

बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में रात के समय चेकिंग के दौरान पुलिस की शातिर बाइक लुटेरे अरुण से मुठभेड़ हुई. हापुड़ निवासी अरुण के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, अरुण ने चार महीने पहले साथी के साथ बाइक लूट की वारदात की थी. उसके साथी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए.

मेरठ: 25 हजार का इनामी आसिफ गिरफ्तार

मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपये इनामी बदमाश आसिफ के बीच मुठभेड़ हुई. आसिफ पर घुमंतू पशुओं की हत्या कर तस्करी करने का आरोप है। कुछ दिन पहले भी आसिफ और उसके साथियों ने इसी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए.

कानपुर देहात: महिला थानाध्यक्ष की टीम ने अपहरण-हत्या के आरोपी को गिराया

कानपुर देहात के बरौर क्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर ऋषि कटियार को मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया. वह अपहरण और हत्या के मामले में फरार था। पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी गोली उसके पैर में लगी। मौके से कार, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए.

हापुड़: 20 हजार का हिस्ट्रीशीटर अबुजर गिरफ्तार

हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अबुजर को मुठभेड़ में पकड़ लिया. पैर में गोली लगने के बाद आरोपी ने मौके पर हाथ जोड़कर अपराध से तौबा कर ली. उसके पास से स्कूटी और असलहे बरामद किए गए.