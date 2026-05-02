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कानपुर-हरदोई-कन्नौज और रायबरेली में भयंकर एक्सीडेंट, सड़क हादसे में दो भाइयों समेत 6 लोगों की मौत; कई की हालत गंभीर

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के कानपुर, हरदोई, कन्नौज और रायबरेली में भयंकर सड़क हादसे हुए हैं. इन हादसों में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों के घायल होने की खबर है. इन हादसों से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 02, 2026, 12:08 PM IST
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UP Road Accident
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UP Road Accident: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के कानपुर, हरदोई, कन्नौज और रायबरेली जिले में दर्दनाक हादसे हो गए हैं. जिससे कई परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. पहले बात करेंगे कानपुर के नौबस्ता स्थित एलिवेटेड पुल पर हुए हादसे की, जहां शनिवार को सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:30 बजे मौरंग से लदा एक डंपर, पुल पर खराब खड़े दूसरे डंपर में पीछे से जा घुसा.

सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों भाई डंपर के केबिन में बुरी तरह फंस गए. मृतकों की पहचान जालौन के कालपी क्षेत्र के छौंक निवासी 27 वर्षीय कमलकांत और 25 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है. दोनों भाई कालपी से मौरंग लादकर उन्नाव जा रहे थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और पुल पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया. सूचना के बाद ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया.

केबिन को काटकर दोनों को बाहर निकाला
करीब तीन घंटे तक दोनों भाई केबिन में फंसे जिंदगी के लिए जूझते रहे. पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी. बाद में दो क्रेनों की मदद से दोनों डंपरों को अलग किया गया और केबिन को काटकर दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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डंपर की टक्कर से दो की मौत, 4 घायल
वहीं, हरदोई में शनिवार सुबह सांडी रोड पर शहर कोतवाली क्षेत्र में शारदा नहर पुल से पहले मन्ना पुरवा के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने कार और बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार डंपर के नीचे दब गया और कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम ने रेस्क्यू कर सभी को मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरों ने रामरहीस (45) और आशीष शर्मा (20) को मृत घोषित कर दिया, जबकि चार घायलों का इलाज जारी है.

शादी समारोह से लौटते वक्त हादसा
मृतक रामरहीस शहर कोतवाली क्षेत्र के शहाबुद्दीनपुर निवासी थे और अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे. कार में उनके साथ पुत्र शोभित (13), बहनोई अरुण, चचेरा भाई शैलेंद्र और अनुराग शुक्ला सवार थे. वहीं आशीष शर्मा, जो अरवल थाना क्षेत्र के चंदौबेचे गांव के निवासी थे, बिलग्राम से शादी में शामिल होकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से डंपर के नीचे दबे आशीष को बाहर निकाला. पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. रामरहीस अपने पीछे पत्नी रामदुलारी समेत दो पुत्र और चार पुत्रियां छोड़ गए हैं, जबकि आशीष अपने परिवार में दो भाइयों और दो बहनों में तीसरे नंबर पर थे. 

ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला
कन्नौज में आपस में भिड़ने के बाद सड़क पर गिरे बाइक सवारों को ट्रक ने रौंद डाला. इस हादसे में दो बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई. जबकि, एक शख्स घायल बताए जा रहे हैं. यह गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के तेराजाकेट का मामला है. एक मृतक जौनपुर जिले का रहने वाला है. जबकि, एक गुरसहायगंज का रहने वाला है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया है.

रायबरेली में भयंकर सड़क हादसा
उधर, गंगा एक्सप्रेसवे पर रायबरेली में सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कटघर गांव के पास इलाहाबाद की ओर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक का अचानक टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर सामने चल रही कार से जा भिड़ा. डंपर की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में जौनपुर के रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोग दम्पति और उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एक्सप्रेसवे की टीम ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी भेजा. डॉक्टरों के मुताबिक तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है.

यह भी पढ़िए: जौनपुर में सरेआम दूल्हे को गोलियों से भूना, बारात लेकर जा रहा था, नकाबपोश ने कार को घेरकर कर दिया बड़ा कांड

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