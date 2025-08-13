UP Road Accidents: इटावा में ट्रक और DCM की भिड़ंत में मां बेटी की मौत, भाई को राखी बांधकर पति और बच्चों संग लौट रही थी ससुराल
UP Road Accidents: इटावा में ट्रक और DCM की भिड़ंत में मां बेटी की मौत, भाई को राखी बांधकर पति और बच्चों संग लौट रही थी ससुराल

UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर हादसे हुए. जिसके चलते कई परिवारों में मातम पसर गया है. इटावा सड़क हादसे में मां-बेटी  की मौत हो गई. इसके अलावा कुशीनगर में भी सड़क हादसा हुआ है.. आइए जानते हैं कहां पर कैसे हुए हादसे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:17 AM IST
UP Accident
UP Accident

UP Road Accidents/अन्नू बाबू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हादसे की खबर है. यूपी के इटावा और कुशीनगर से हादसे की खबर सामने आई है. इटावा में डीसीएम और ट्रक ही जोरदार टक्कर में माँ बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ये हादसा उस समय हुआ जब मां अपने मायके से ससुराल जा रही थी. वहीं कुशीनगर में तेज़ रफ्तार बोलेरो व बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो लोग  घायल हो गए हैं.आइए विस्तार से जानते हैं. 

इटावा में ट्रक और डीजीसीए की भिड़ंत में मां बेटी की मौत
इटावा जनपद के थाना बकेवर इलाके के नेशनल हाइवे पर ट्रक और डीजीसीए की भिड़ंत हुई. इस हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई और दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया गया कि आगरा के छलेसर के रहने वाले योगेंद्र सिंह जो कि रक्षाबंधन के मौके पर पत्नी कानपुर देहात के सिकंदरा गई थी तभी देर रात योगेंद्र पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल से वापस घर जा रहे थे. तभी बकेवर इलाके के नेशनल हाइवे पर ट्रक और डीसीएम की टक्कर हो गई जिसमें पत्नी आरती और बेटी दिया 11 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अभी और राज दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां ओर डॉक्टर की देखरेख में इलाज जारी है. पुलिस जांच में जुटी है.

कुशीनगर में दो बाइक सवार घायल
कुशीनगर में तेज़ रफ्तार बोलेरो व बाइक की टक्कर में दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों घायलों को कुशीनगर मेडिकल भेजा गया है. हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया.पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है. ये हादसा कसया सेवरही मार्ग के सरिसवा के पास हुआ.

