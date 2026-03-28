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कौशांबी से बागपत तक कई सड़क हादसे, हाईवे पर डीजल टैंकर और DCM की भिड़ंत, तेल लूटने की मची होड़

UP Road Accident News: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई सड़क हादसे हुए हैं. जिनमें कई लोगों की जान चली गई है. जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिन जिलों में ये हादसे हुए हैं, उनमें कानपुर, लखीमपुर खीरी, हापुड़, एटा, कौशांबी और बागपत शामिल हैं. यहां जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:56 PM IST
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UP Road Accident
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UP Road Accident News/हर्ष द्विवेदी/एटा/दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी/ कुलदीप चौहान/बागपत: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भयंकर सड़क हादसे हुए हैं. जिनमें कई लोगों के घायल होने की खबर है. पहले बात करेंगे कौशांबी की, जहां एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला. यहां डीजल भरे टैंकर और डीसीएम की टक्कर के बाद टैंकर की बॉडी फट गई और बड़ी मात्रा में डीजल सड़क पर फैल गया. डीजल बिखरते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोग डीजल भरने में लग गए.

बर्तनों व डिब्बों में भरने लगे डीजल
यह घटना कोखराज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पास की है, जहां हाईवे पर खड़ी एक टैंकर में तेज रफ्तार डीसीएम जा भिड़ी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर की बॉडी फट गई और डीजल सड़क पर बहने लगा. डीजल सड़क पर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए और बर्तनों व डिब्बों में डीजल भरने लगे. कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

हापुड़ में भीषण सड़क हादसा
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया. पुलिस ने क्रेन मंगाकर क्षतिग्रस्त टैंकर और डीसीएम को हाईवे से हटवाया, जिसके बाद यातायात को सामान्य कराया गया. बताया जा रहा है कि डीसीएम कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी. अब बात करेंगे हापुड़ की, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे-9 पर शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. यहां निर्माणाधीन पुलिस लाइन और बछलौता पुल के पास सड़क पार कर रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया. 

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एक युवक की दर्दनाक मौत
टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही तड़पने लगा. ​घटना की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस युवक की पहचान करने और टक्कर मारकर फरार हुए वाहन की तलाश में जुट गई है.

कार और ट्रैक्टर की हुई भिड़ंत
अब बात करेंगे एटा की, जहां कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. टक्कर लगने से कार क्षतिग्रस्त हो गई. इस हादसे में अलीगंज तहसील के तीन राजस्व कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही SDM, तहसीलदार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायल RI और दोनों लेखपालों को CHC अलीगंज में भर्ती कराया. जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. 

बाल-बाल बची शख्स की जान
उधर, लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा कोतवाली इलाके में एक शख्स की जान बाल बाल बची. यहां कार सवार ने सड़क किनारे टॉयलेट कर रहे शख्स को टक्कर मार दी और घसीटते हुए तेज रफ्तार में करीब 4 किलोमीटर तक ले गया. शख्स की किस्मत अच्छी थी कि उसके हाथ में पहले बंपर आ गया और उसके बाद वाइपर के सहारे लटका रहा. इसके बाद पीछा कर रही दूसरी कार ने ओवरटेक कर शख्स की जान बचाई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस घटना की जांच कर रही है.

बागपत में बड़ा हादसा होने से टला
वहीं, बागपत में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया, जब हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक कार के ऊपर पलट गया. यह घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के लाडली बेटी चौराहे की बताई जा रही है. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि कार सवार चालक को मामूली चोटें आई हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हुआ और कार के ऊपर पलट गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कार ट्रक के नीचे दबी हुई दिखाई दे रही है.

बागपत में भी हुआ एक्सीडेंट
बताया जा रहा है कि कई घंटों तक कार ट्रक के नीचे फंसी रही. बाद में जेसीबी मशीन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कार को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया. फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है.बागपत में एक और सड़क हादसा हुआ है. दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े सीएनजी कैंटर में तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी. रोडवेज मिनी बस में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए है. जबकि, एक की मौत की खबर है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

उधर, कानपुर में सड़क पर बने मंदिर के गेट पर बस ने जोरदार टक्कर मार दी. बस की टक्कर से मंदिर का दरवाजा गिर गया. भारी भरकम गेट गिरने से दो गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. जबकि, कई लोग बाल-बाल बचे. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.  

यह भी पढ़िए: Agra News: 8 साल की बच्ची की हत्या करने वाला दरिंदा पुलिस मुठभेड़ में ढेर, आटे के ड्रम में छिपा दी थी लाश

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